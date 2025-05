«Dicen que la Virgen quiere / vestirse la toca blanca / y quedarse con nosotras / a vivir en nuestra casa»

No la llaméis Noemí; llamadla Mara. Porque en grande Amargura la ha puesto el Todopoderoso. Lo de Rut 1:20 fue en verdad un canto más propio de los ángeles. Uno ligero y suave, cual cintura de un Domingo de Ramos que no conoce la ... noche. O uno de Viernes Santo a las claritas del día, justo a la hora en que nos zamarrean las dos ojeras rutilantes de la Esperanza. María Santísima de la Amargura será trasladada este viernes en andas hasta San Pedro para luego encaminarse al corazón de la caridad más sevillana, que no es otro lugar que el Convento de las Hermanas de la Cruz, asilo de los enfermos y refugio de los desconsolados. Timón de los que navegan perdidos. Aquéllas a las que el poeta sevillano Lutgardo García miraba de frente para tirar del cuarteto más andalusí y decirles todo lo que Sevilla piensa de su ejemplo diario. Cuatro líneas le bastaron para definir que hay grandeza en la pobreza: «Las Hermanas de la Cruz / dicen al pobre, al desnudo… / Dame esa cruz, yo te ayudo / pues también Cristo eres tú».

Ahora que se cumplen 150 años desde que se fundaran, y con la misma Lucis de aquella Canonización de Santa Ángela de mayo de 2003, «dicen que la Virgen quiere» rescatar los versos de uno de esos pregoneros que tanta mella hizo en los atriles morados por su oratoria. Ningún amargurista que se precie de serlo olvidará acaso el romance que el doctor José María Rubio entonó en 1991. Aquél que quedaba incluido en uno de los epígrafes con los que glosó su texto, original como pocos. Partió sin diatribas hacia el paraíso que es Sevilla, para posteriormente elaborar un dibujo de lo que para él era la 'Semana Santa en el pensamiento', divagando entre sus propios recuerdos y lo que él mismo acuñó, en el desfile de su memoria, como un «presentimiento de lo sobrenatural». Prosa que fue cosiendo con el hilo bordado de las devociones a las que iba dándole vida y acción en su pregón. Con levantás al cielo nacidas en cualquier parte. Y una de las dolorosas que más inspiró al trovador es la que respira hondo cuando se recoge en San Nicolás con esa brisa cansada de jacarandas: «¿Quién va encendiendo la noche / de esa luz transfigurada? / ¿Qué luna de Martes Santo / prendió en esa Candelaria? / ¡Ay, quién pudiera Señora / ser esta noche fragancia / clavel humilde en tu palio / sollozo de cera blanca! / ¡Ay, quién pudiera, Señora, / desalmenar las murallas / y sentir en mi cintura / el abrazo de tus andas!». Ahí es nada, para luego levitar en octosílabos asonantes que saben casi a soleá: «¡Carcelero del Alcázar / abre las puertas del cielo / que pasa la Candelaria!». De su profesión como médico, Rubio imparte Patología general y bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, y en su currículum ha constado siempre no sólo su contribución a la medicina andaluza a través de distintas sociedades, congresos y comités, sino que de él también se desprende una dilatada trayectoria en materia de exaltaciones y pregones. De ahí que a pocos días de la Amargura vuelva a pasar por la puerta de la esperanza, para quedarse a dormir una noche —que allí bien vale toda una eternidad— Sevilla vuelve los oídos a aquel canto primoroso de la más santa de sus feligresías, esa bendita marea blanca que con sus tocas forman las monjitas cuando de espaldas se dirigen a quien es Madre del blanco Señor del Silencio, aunque ustedes la llamen Mara. Igual que ocurrió en la beatificación de Madre María de la Purísima. Todas ellas bisbiseando el rezo que las delata, como si fuera la mismísima Sevilla la que verdaderamente musitara al pie de esa Cruz. «Dicen que la Virgen quiere / vestirse la toca blanca». Ésa y no otra es la mejor estampa posible para quien ya no enjuaga más lágrimas. Las buscará quizá la hermana que lleva 34 años soñando con que del viernes al sábado sea Domingo de Ramos. Pregón de la Semana Santa de Sevilla de 1991, por José María Rubio Rubio «Otro Domingo de Ramos, ¡ay, amor! en la clausura y la monja soñadora esperando la Amargura. Dicen que la Virgen quiere vestirse la toca blanca y quedarse con nosotras a vivir en nuestra casa. Dicen que la Virgen quiere dejar el palio y la plata y clavarse en nuestra cruz, salir todas las mañanas a mendigar caridades, quiere hacerse nuestra hermana para abrazar la pobreza, para sufrir en su alma los dolores del que sufre sin trabajo ni esperanza. Quiere cuidar al enfermo, quiere besarle sus llagas quiere sanar sus heridas con el óleo de sus lágrimas. Quiere enseñar a sus hijos, quiere limpiarle la casa, quiere velarlo de noche y que no lo hiera el alba, que al llegar la amanecida en sus ojos despertara. Dicen que la Virgen quiere hacerse miseria humana, y llorar con los que lloran y compartir sus desgracias abrazar la Cruz de Cristo, esa Sevilla clavada que amanece cada día con un puñal en la espalda. Dicen que la Virgen quiere llenar de amor nuestras casas, y que la Madre Angelita va a venir a acompañarla. Dicen que la Virgen quiere hacerse paloma blanca y anidar en los cipreses y dormir en las ventanas para velar nuestros sueños, para alegrar nuestras almas. Y yo cuidaré su nido, y yo arreglaré su cama, y seré su compañera cuando por Sevilla vaya tocando los corazones con la punta de sus alas. Y yo pediré con Ella, repetiré sus palabras cuando musiten amores y reclamen Esperanza La noche se ha detenido ¡ay, amor! la Virgen pasa, la Amargura va llorando y ha mirado a la ventana y una monja soñadora se ha despertado al mirarla. ¡Se queda, madre, se queda, prepare la toca blanca!».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión