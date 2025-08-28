Una desconocida pieza con la Virgen de Valme se expone en el Museo del Romanticismo de Madrid

El Museo Nacional del Romanticismo de Madrid exhibe una original y hasta ahora desconocida pieza obra textil en la que se representa la invocación del rey San Fernando a la Virgen de Valme cuando iba a conquistar Sevilla.

Concretamente se trata de un paño de cañamazo, bordado con hilo metálico y aplicación de pasamanería que pertenece a la colección del museo y rotulado como 'Fernando III de Castilla ante la Virgen de Valme'.

La pieza forma parte de la exposición denominada 'Cosas tenidas por pequeñeces', que se puede contemplar hasta el 21 de septiembre y con la que ha querido mostrar la importante colección de piezas históricas y artísticas centradas en la vida cotidiana y costumbres del siglo XIX.

En la cartela descriptiva se puede leer: «El rey santo invoca –Valme María– a la Virgen, que le promete la victoria frente a los musulmanes en Sevilla». «La escena combina la leyenda sagrada con los atributos de la monarquía (cetro, espada y corona) y motivos anecdóticos –un perro y un ave entre la maleza–».

Posiblemente, el paño fuese realizado por alguna joven de la alta burguesía madrileña del siglo XIX que se iniciaba en las labores del bordado y que, seguramente, conocería la historia de la Virgen de Valme gracias a los escritos coetáneos de Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero).

En este sentido, cabe recordar que la primera edición de su novela 'La familia de Alvareda' vio la luz en Madrid, en el año 1856. Esta obra, ambientada en Dos Hermanas, comienza con un recorrido que se detiene en las ruinas de la Ermita de Valme, y, además, en su capítulo VI incluye la 'Crónica popular y verbal de Dos Hermanas', donde la escritora relata, entre otros, el episodio de la súplica del Santo Rey a la Virgen en el cerro de Cuartos, implorando su valimiento para devolver la ciudad de Sevilla a la fe cristiana en 1248.

Desconocida

En este paño, descubierto ahora, se presenta el Santo Rey en un paraje natural idealizado, de rodillas ante la imagen de la Virgen, apreciándose en la parte inferior izquierda la espada clavada en tierra.

La representación iconográfica de la Virgen –portando al Niño con su brazo izquierdo– se corresponde con la que muestran los grabados y litografías que se difundieron a partir de 1859, tras la reconstrucción de la Ermita por los duques de Montpensier, un hecho que tuvo especial notoriedad en la prensa nacional, siendo también recogido por Fernán Caballero en los apéndices que incorporó a la segunda edición de 'La familia de Alvareda' (1861), junto con la crónica de la restauración del Pendón de San Fernando, llevada a cabo por los mismos infantes en 1857. Es en este contexto donde se enmarca la confección de este valioso y hasta ahora desconocido paño bordado, que es reflejo de una época de gran importancia para la historia y devoción a la Virgen de Valme.

La hermana mayor de la hermandad de Valme, Isabel María Caballero, afirma que «para nuestra hermandad supone todo un orgullo que la devoción a la Santísima Virgen de Valme esté recogida en una muestra de este tipo, en un museo nacional, lo que pone manifiesto la relevancia histórica que tomó su advocación especialmente en el siglo XIX, cuando se realizó este paño».