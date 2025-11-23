Suscríbete a
Así se desaforó el entorno de Cuna y Orfila al paso de la hermandad de las Penas

Las autoridades consideraron que el público que se encontraba en la zona no suponía un riesgo para la seguridad y decidieron desbloquear el paso a pie de calle

Las Penas sublima lo clásico para celebrar su 150 aniversario y cerrar un año extraordinario

Nuestro Padre Jesús de las Penas apura los últimos metros del Salvador antes de introducirse en la calle Cuna
Nuestro Padre Jesús de las Penas apura los últimos metros del Salvador antes de introducirse en la calle Cuna Juan Flores / ABC
Sevilla

El Señor de las Penas de San Vicente no caminó solo por el entorno de Orfila y Cuna por el famoso aforo que se vio obligado a acatar la corporación del Lunes Santo por parte del Ayuntamiento de Sevilla a causa de las obras ... del tranvibús. Las autoridades competentes decidieron levantar en la calle el bloqueo ante la evaluación de cualquier tipo de riesgo que pudiera representar el acceso de la corporación por estas calles, tanto por parte tanto de la cofradía como del propio público en general.

