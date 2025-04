El delegado de Aemet en Andalucía: «No hay todavía ningún pronóstico para Semana Santa que sea fiable»

Quedan aún más de una semana para ver los primeros nazarenos por las calles de Sevilla. Sin embargo, la inquietud y la impaciencia por conocer cómo va a ser la meteorología en Semana Santa ya agobia a muchos cofrades. Aunque se han visto ya previsiones más halagüeñas y otras más pesimistas, lo cierto es que la fiabilidad es escasa.

Así lo confiesa, consultado por este periódico, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino: «No hay todavía ningún pronóstico que sea fiable. Hay probabilidad de que llueva, pero no se sabe de qué manera, si serán lluvias dispersas, de corta duración, mayores...». La situación habitual de esta época en Sevilla, ni más ni menos.

El meteorólogo explica la situación para los próximos días, es decir, durante la semana de Pasión a nivel atmosférico, con algunas claves que ya se pueden comentar: «Se espera una gran borrasca en el Atlántico que además será persistente». Esta circunstancia puede aterrorizar a muchos cofrades, pero no significa que vaya a llover en Semana Santa: «La borrasca se formará este próximo lunes y estará varios días girando en el Atlántico, pero no se espera que entre en la península ibérica. Muy probablemente, esa borrasca permanecerá estacionaria hasta disiparse, desplazándose hacia el sur. No se descarta que restos de la misma puedan afectar a la península». En cualquier caso, Del Pino matiza que «no parece una borrasca especialmente activa».

«Habría que esperar hasta que falten cinco días»

En esta circunstancia también influye que «hay un anticiclón en Europa que no permite que se acerque, pero queda aún mucho tiempo para poder hacer previsiones fiables». A falta de diez días para el Domingo de Ramos no se pueden extraer conclusiones de confianza, reduciendo la antelación de los pronósticos en función «del tipo de fenómeno que haya». Así, si se imponen las altas presiones o una borrasca sólida, «habría que esperar hasta que falten unos cinco días», o incluso «entre dos y tres» si se da un fenómeno más explosivo como una dana para poder hacer pronósticos con un mínimo de fiabilidad.

Pese a los cielos grises y algo lluviosos de estos últimos días, parece que los cultos externos de este viernes, jornada con numerosos vía crucis y una procesión extraordinaria programada en Sevilla, no lo van a tener complicado para celebrarse, puesto que la inestabilidad y la probabilidad de precipitación se alejan conforme avanzan las horas, con un tiempo mucho más tranquilo por la tarde noche.