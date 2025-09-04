La Delegación de Patrimonio de la Archidiócesis y la Cena restauran el retablo mayor de los Terceros

El retablo mayor de los Terceros, desde el 18 de agosto, se encuentra en restauración, continuando así con las actuaciones realizadas en este templo durante el año 2017 por parte de la Delegación de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis y la hermandad de la Cena. Por este motivo, los hermanos de la corporación aprobaron el pasado 31 de julio una prórroga de la junta de gobierno por un periodo de nueve meses.

El estado actual de conservación de esta obra de Dionisio de Ribas, un retablo de gran calidad artística, cargado de detalles en su ornamentación y con una técnica imaginerística propia de la maestría de este artista del siglo XVII, es muy deficiente. «Su apariencia rebela un oscurecimiento generalizado del oro y de las policromías propio del paso del tiempo y el envejecimiento natural de las capas filmógenas. Además, desde un punto de vista técnico, se observan problemas en la consolidación del soporte, pérdidas de material, zonas fragmentadas, aperturas de ensambles y otros problemas de cohesión en tres estratos de forma puntual. Un repaso a su interior revela complicaciones estructurales, fruto de transformaciones estéticas que ha remodelado el eje central desde el siglo XVIII hasta la actualidad», han apuntado desde la Delegación Cultural de la Archidiócesis. Por otra parte, se va a intervenir los restantes elementos del presbiterio: yeserías polícromas, pinturas sobre lienzo enmarcadas y ángeles lampadarios.

Tras la restauración, el retablo contará con un programa de conservación preventiva diseñado para garantizar su cuidado a largo plazo. Mediante revisiones periódicas, se supervisará la evolución de los tratamientos aplicados, asegurando que sus policromías y dorados se mantengan intactos, que los factores ambientales no afecten su estructura y que los materiales orgánicos estén protegidos frente a posibles infestaciones. Este enfoque permitirá preservar no solo la integridad física del retablo, sino también sus valores artísticos e históricos, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir admirando la obra maestra de Dionisio de Ribas en todo su esplendor.

En estos instantes, la Delegación Cultural de la Archidiócesis supervisa y dirigen esta obra, «velando por el cumplimiento de los criterios y el respeto al valor religioso y artístico de este cien cultural de la Archidiócesis».

Desde la propia delegación diocesana se subraya que este proyecto representa «un esfuerzo conjunto, en el que los mecanismos colaborativos se impulsan una vez más, en este caso entre la hermandad de la Cena, la Archidiócesis y la generosidad de personas dispuestas a invertir en el mantenimiento y la recuperación del patrimonio sacro de nuestra ciudad».