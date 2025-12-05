CYRTA restaura el techo de palio de la Virgen de Loreto de San Isidoro

Desde hace unas semanas, el techo de palio de la Virgen de Loreto se encuentra en el estudio de restauración textil CYRTA, donde está siendo sometido a un tratamiento de intervención de cara a la próxima Semana Santa.

Estos trabajos tienen como objetivo frenar ... los daños que presenta actualmente la pieza y garantizar su adecuada estabilización. La intervención se centrará especialmente en el soporte de tisú, tanto en la zona delantera como en la trasera, así como en las piezas bordadas, que serán limpiadas y consolidadas ante la pérdida parcial de cohesión que presentan algunos elementos.

El techo de palio es una obra de las hermanas bordadoras Pilar y Amelia Granado Vázquez, estrenada el 18 de abril de 1930, coincidiendo con la Semana Santa de aquel año.

