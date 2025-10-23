Todos los cultos de la Esperanza de Triana en la Catedral de Sevilla por su Misión

Tras su estancia en el Polígono Sur, la Esperanza de Triana prosigue con su Misión por las calles de Sevilla y de su barrio. Habiendo pasado por las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero, donde ha llevado esta iniciativa ... evangelizadora por una de las zonas más desfavorecidas de España, la Virgen volvió a la Capilla de los Marineros el pasado 18 de octubre.

Tras algunos días en su templo, la dolorosa trianera protagonizó el miércoles un traslado a la Parroquia de San Jacinto, donde tras una breve estancia irá en procesión a otro de los puntos clave de esta misión evangelizadora, la Catedral de Sevilla. En la Seo, la hermandad tiene programado un extenso programa de cultos que, asimismo, forman parte de este gran acontecimiento, en el que entran su Misión evangelizadora, la celebración del Año Jubilar de la Esperanza, convocado por el Papa Francisco, y el LXXV aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción.

Estos son los cultos de la Esperanza de Triana en la Catedral de Sevilla por su Misión

La Misión de la Esperanza de Triana se desarrolla durante casi un mes, comenzando el pasado 4 de octubre y teniendo como fecha de finalización el próximo 1 de noviembre. La segunda parte de este esperado evento transcurrirá en la Catedral, donde la Virgen estará desde el sábado 25 de octubre hasta el Día de Todos los Santos, que será cuando regrese a su capilla de la calle Pureza.

La Esperanza de Triana, en su traslado a la Parroquia de Santa Ana Manuel Gómez

En ese intervalo, la hermandad llevará a cabo una serie de cultos en la Seo.

Cultos de la Esperanza de Triana en la Catedral de Sevilla por su Misión Sábado 25 de octubre: a las 08.00 horas, traslado procesional desde la Parroquia de San Jacinto hasta la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Sábado 25 de octubre: a las 20.00 horas, en la Seo, celebración del Jubileo de las hermandades de la Archidiócesis de Sevilla, presidido por el Arzobispo de la ciudad, José Ángel Saiz Manises.

Del domingo 26 al martes 28 de octubre: besamanos de la Virgen de la Esperanza en el trascoro de la Catedral y dentro del horario de la misma.

Miércoles 29 de octubre: a las 20.00 horas, en el Altar Mayor de la Catedral, primer día de triduo, presidido por D. Ramón Darío Valdivia Giménez, Obispo Auxiliar de Sevilla y Titular de Egabro.

Jueves 30 de octubre: a las 20.00 horas, en el Altar Mayor de la Catedral, segundo día de triduo, presidido por D. Demetrio Fernández González, Obispo Emérito de Córdoba.

Viernes 31 de octubre: a las 20.00 horas, en el Altar Mayor de la Catedral, tercer y último día de triduo, presidido por D. Teodoro Muñoz León, Obispo Auxiliar de Sevilla y Titular de Mentesa.

Sábado 1 de noviembre: a las 11.00 horas, Solemne Función de Clausura de la Misión de la Esperanza y conmemoración del LXXV Aniversario del Dogma de la Asunción, presidida por el Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Manises.

Sábado 1 de noviembre: a las 16.00 horas, vuelta a la Capilla de los Marineros desde la Catedral en procesión.

El sábado 1 de noviembre, tras salir de la Catedral para poner rumbo a Triana, la Virgen de la Esperanza llegará al andén del Ayuntamiento, donde será recibida por la corporación municipal. La llegada a la Capilla de los Marineros está fijada alrededor de la 01.00 de la madrugada.