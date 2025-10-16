Cuatro elementos de la romería de Valme han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la UNESCO

Existen múltiples detalles que rodean a la Virgen de Valme en su romería, cada tercer domingo de octubre y que hacen que sea singular.

Estas particularidades son bien conocidas por los mayores de la localidad y, poco a poco, gracias al trabajo de la ... hermandad se van extendiendo entre los más jóvenes y entre los que han elegido Dos Hermanas para vivir con un fin: que no se pierdan y se perpetúen como señas de identidad de nuestra localidad.

En este sentido, el exorno de la carreta de la Virgen, ha pasado a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Su forma de decorarla con flores de papel rizado, que cambia de color cada año pero siempre lleva el blanco, las columnas y frisos de tuya, las canastillas de nardos, los bueyes perfectamente adornados con sus frontiles, fajas y collares y la histórica y característica indumentaria de los carreteros o boyeros han propiciado este reconocimiento a la carreta.

Mención especial merece la flor por excelencia de Valme: los nardos, que tradicionalmente lleva la Virgen en su carreta. Cientos y cientos de varas envuelven a la Protectora de la localidad en su caminar al Cortijo de Cuarto y, sobre todo, a la vuelta, cuando cae la noche el aroma eclipsa a todo aquel que se encuentra a su alrededor. Es el popularmente conocido como olor a Valme.

Además, durante todo el mes de octubre, son muchos los hogares en los que no faltan las varas de nardos delante de estampas o cuadros de la Virgen de igual forma que quien quiere hacer una ofrenda a Valme suele incluir en sus ramos o canastillas este tipo de flor.

La familia Lozano, una saga de caballistas y amazonas de Valme V.J.

Flores de papel rizado

La forma de adornar las carretas cada tercer domingo de octubre con flores de papel seda que viene en resmas, cortado en pétalos y rizadas con dos 'pellizcos' cada uno para después ensartarlas con alambre y colocarlas en el faldón, rueda o techo es tan peculiar que también se ha convertido en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La creatividad y la originalidad de los diseños de carreteros exornistas es más que plausible ya que dedican todo el año en pensar en sus dibujos, trasladarlos a papel y materializarlos para un solo día, un domingo.

Son artesanos del papel que realizan monumentos efímeros, rebosantes de color y de alma, en los que emplean horas, días y meses y que dedican a su Virgen, a la Virgen de todos los nazarenos.

El cortejo romero se abre con caballistas y amazonas perfectamente ataviados y con una elegancia que aporta más realce aún si cabe a la romería. Trajes de corto y sombreros de ala ancha, faldas de amazonas y chaquetillas y caballos con mosqueros de seda y colas trenzadas anteceden a la carreta de la Virgen generando una estampa sin igual. Así, también han sido incluidos en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

Y tanto en las vísperas como durante el camino hay otros símbolos que son también Patrimonio. Uno dedicado a la música y cuyo protagonista es el coro de la hermandad. Las letras que interpretan y su música son una forma de rezar cantando y de dedicarle piropos a la Protectora de la localidad. Se trata de un rico patrimonio único y que allá donde suena se oye Valme.

La iconografía de la Virgen y la felicitación sabatina también forman parte de este listado con el que se ha pretendido salvaguardar estos símbolos tan autóctonos de Dos Hermanas.