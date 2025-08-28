Cuarta dimisión en la Macarena en dos meses: sale Fernando García Rivero

La hermandad de la Macarena ha anunciado en la tarde de este jueves la dimisión de un nuevo oficial de su junta de gobierno, Fernando García Rivero, quien ocupaba el puesto de tercer consiliario en el órgano que encabeza José Antonio Fernández Cabrero, cuya junta sufre la cuarta dimisión en cuestión de dos meses a raíz de toda la polémica surgida por la gestión de la restauración de la Virgen de la Esperanza, ahora en el camino de ser recuperada por el restaurador Pedro Manzano en cuanto cumpla los tiempos de la primera fase, que es la anoxia.

«La Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el pasado martes, ha aceptado la dimisión del Consiliario Tercero, que será trasladada a la autoridad eclesiástica para su aceptación definitiva». De esta forma tan escueta y precisa se ha dirigido la corporación de la Madrugada a sus hermanos en su página web con el fin de informarles acerca de esta nueva salida que obedece nuevamente a las consecuencias de la gestión realizada por la junta en la fatídica restauración de la Esperanza, y a los distintos desentendimientos existentes desde entonces. Según ha podido saber este periódico, García Rivero tenía previsto dar este paso al lado hace dos semanas, pero el hermano mayor, Cabrero, le instó a tener una última conversación, probablemente para hacerle desistir en su empeño. Finalmente García Rivero ha tomado la determinación de salir y una circunstancia que podría explicarlo es la reciente comunicación de que su hermano Pedro vaya a presentarse como hermano mayor de la corporación.

Dieron un paso al lado oficialmente tanto el mayordomo como el prioste de la hermandad, y a ellos les siguió el empresario Eduardo Dávila Miura, hasta su cese voluntario como teniente hermano mayor de Cabrero, quien tenía a su vez la intención de presentarse a hermano mayor en los comicios que se celebrarán el 30 de noviembre. García Rivero como consiliario tercero de la hermandad de la Macarena era el encargado Asuntos Económicos, Patrocinios y Convenios entre otros cometidos y como se ha dicho es hermano de Pedro García Rivero, el último en dar el paso adelante para presentarse a las elecciones macarenas de finales de noviembre tras las candidaturas ya conocidas de José Luis Notario y Fernández Cabezuelo.

