El cuadro de la Virgen de la iglesia de los jesuitas de Sevilla relacionado con Roma y San Francisco de Borja

Los hermanos de los Javieres siguen trabajando para adecuar la iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas y la capilla de los Luises de cara a la llegada del Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo el próximo 17 de enero. ... Entre las múltiples curiosidades que sigue habiendo dentro del templo, hay un cuadro de la Virgen que, según las investigaciones de los hermanos, se relaciona con Roma y con San Francisco de Borja.

Se trata de una copia del conocido icono de Santa María que se conserva en la basílica que se levanta sobre el Esquilino y que puede remontarse al siglo XVII, cuando llegaron estos cuadros a diversas casas españolas de los jesuitas. En concreto, éste estuvo en la capilla de la Virgen de San Lucas del Noviciado y después, pasó a esta iglesia cuando la Compañía de Jesús se trasladó a este enclave a finales del siglo XIX.

Los estudios sobre este cuadro apuntan que en una visita de San Francisco de Borja en la Ciudad Eterna mandó hacer copias del Salus Populi Romani para traerlas a España y una de ellas recaló en Sevilla, en el mencionado Noviciado que en la actualidad es la iglesia de San Luis de los Franceses y el edificio anexo. Los investigadores se centran en la hipótesis de que es una copia del XVII por la cantidad de reliquias y hasta ex votos que se reparten por todo el altar, algo que llama la atención dentro del conjunto monumental.

Cabe recordar que otros retablos jesuitas que hay en San Luis de los Franceses tienen un 'modelo similar' al que hay en el templo del Sagrado Corazón: las reliquias y los ex votos se reparten por los altares dedicados a San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Francisco de Borja dentro de una iconografía barroca que se desarrolló por gran parte de Europa.

Un altar dentro de una nave que realmente son dos

Este altar con el cuadro de la Virgen está en el lado de la epístola, el derecho de la iglesia del Sagrado Corazón de la calle Jesús del Gran Poder y se encuentra en una nave que realmente son dos ya que el templo 'crece' hacia el lado derecho en dos naves mientras que para la izquierda sólo tiene una nave donde está la Virgen del Sagrado Corazón de Pérez Comendador, el altar de plata de Cayetano González con la Milagrosa o la capilla de las Ánimas donde están los resto del Padre Tarín.

Es otra curiosidad más de una iglesia que la están descubriendo los sevillanos de nuevo gracias a la hermandad de los Javieres y a los esfuerzos de los hermanos por la conservación de los bienes que hay en la misma. Dentro del templo, hay imágenes que pertenecieron a la Orden de los Mínimos como la Virgen de las Victorias y de los jesuitas como la del Sagrado Corazón.