Patrimonio

El cuadro de la Virgen de la iglesia de los jesuitas de Sevilla relacionado con Roma y San Francisco de Borja

Las investigaciones de los hermanos de los Javieres apuntan que este icono podría haber venido en el siglo XVII desde la Ciudad Eterna

Los Javieres se trasladará a los Jesuitas el 17 de enero de 2026

El cuadro de la Virgen en un altar con reliquias en el lado de la epístola de la iglesia de los jesuitas
Manuel Luna

Los hermanos de los Javieres siguen trabajando para adecuar la iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas y la capilla de los Luises de cara a la llegada del Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo el próximo 17 de enero. ... Entre las múltiples curiosidades que sigue habiendo dentro del templo, hay un cuadro de la Virgen que, según las investigaciones de los hermanos, se relaciona con Roma y con San Francisco de Borja.

