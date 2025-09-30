Así es el conteo de nazarenos de la Semana Santa de Sevilla de 2025: la Madrugada supera los 14.000 nazarenos

Un tramo de nazarenos de la hermandad de los Caballos

Ya se conocen los datos del conteo de nazarenos realizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla durante la pasada Semana Santa de 2025. Las hermandades han conocido en la tarde de este mismo martes las cifras desglosadas de cada uno de los cortejos procesionales que hicieron estación de penitencia a la Catedral, llamando la atención el elevado número de integrantes de las comitivas.

Tal y como señala el propio Consejo, estos datos servirán para un nuevo cálculo de los tiempos de paso de las cofradías por la carrera oficial. Quedan excluidos, no obstante, los casos específicos del Lunes y Martes Santo, de los que no se han publicado los datos debido a que no todas las hermandades realizaron estación de penitencia por motivos meteorológicos.

Los criterios de repartos de minutos son los que se presentaron en el año 2019. El amplio incremento de los nazarenos en cada uno de los días (Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo, Madrugada, Viernes Santo y Sábado Santo) será estudiado y analizado en las mesas de trabajo de cada jornada con los delegados y los respectivos hermanos mayores de todas las corporaciones.

A continuación se pueden ver las cifras de cada una de las jornadas, desgranadas por cofradía en nazarenos, penitentes, acólitos y número total de nazarenos.

Domingo de Ramos

Miércoles Santo

Jueves Santo

Madrugada

Viernes Santo

Sábado Santo y Domingo de Resurrección