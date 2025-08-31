Suscríbete a
Consolación. Una misma virgen y tres rostros distintos.

La hermandad de la Sed llegó a plantear en los 90 encargar una imagen a Álvarez Duarte ante la poca expresividad y la policromía tan plana de la imagen de Dubé de Luque

La Virgen primitiva y la que resultó de la remodelación de 1975
La Virgen primitiva y la que resultó de la remodelación de 1975
De los varios procesos de remodelación que han experimentado las imágenes, el más cercano en el tiempo quizá haya sido el de la Virgen de Consolación, una imagen contemporánea de 1969 a la que su mismo autor Antonio Dubé de Luque ha transformado en dos ... ocasiones. La Virgen de la Sed es la primera obra del imaginero. En 1969 se la encargan para la cofradía que se estaba gestando en Nervión. El párroco, Antonio Calero nació en Bollullos y quizá por ello pidió al artista que hiciera una virgen frontal con la mirada baja como la patrona de Almonte. El 31 de mayo la imagen llega a la parroquia de la Concepción. A los pocos días es sometida a una primera intervención para colocarle bien las pestañas como recuerdan los más antiguos de la hermandad.

