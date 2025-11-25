Consolación de Utrera recupera el traje robado al Niño Jesús

La hermandad de Nuestra Señora de la Consolación de Utrera ha logrado recuperar, tal y como ha informado en la tarde de este martes, el traje del Niño Jesús que fue sustraído el pasado domingo en el santuario hispalense, se recuerda, epicentro de la ... devoción al ser casa de la patrona de todos los utreranos y por ende templo de una de las mayores devociones de toda la provincia en general.

Lo cierto es que se habían hecho muy virales las imágenes en las que un hombre con una mochila accede de forma deliberada al interior de la basílica utrerana, husmea más de la cuenta por el interior de las dependencias de la hermandad y requisa, al buscar entre algunos muebles, uno de los valiosos trajes del Niño Jesús, patrimonio a su vez de muchos vecinos del municipio hispalense. El hombre, tal y como se aprecia en la grabación, se lleva el traje sin dudarlo a uno de sus bolsillos.

Ha informado la corporación que gracias a la Guardia Civil ha sido recuperado 48 horas más tarde este traje bordado en oro en tisú blanco que fue robado en la tarde del pasado domingo 23 de noviembre. «Gracias a todos los devotos de la Santísima Virgen y a los medios de comunicación por la difusión de esta noticia», establece la corporación en un comunicado. «Agradecemos de manera muy especial a la Guardia Civil por la labor realizada», apuntan del mismo modo desde la hermandad de Consolación.

Será sin duda un miércoles lleno de alegría en el santuario utrerano, dado que a partir de las 9.30 de la mañana de este miércoles se espera que representantes de la Guardia Civil hagan entrega presencialmente de este traje bordado en oro en tisú blanco que fue hurtado por el hombre el pasado domingo, tal y como han recogido las cámaras ubicadas dentro del santuario. Se desconoce si hay novedades acerca de qué ha ocurrido con el individuo que se lleva el traje del infante, lo que ahora sí se sabe es que la hermandad lo ha podido recuperar y no ha dudado en compartir tan feliz noticia con todos.