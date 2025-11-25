Suscríbete a
Consolación de Utrera recupera el traje robado al Niño Jesús

La Guardia Civil, autora de las pesquisas, hará entrega simbólica este miércoles de este traje bordado en oro de tisú blanco

El Niño Jesús de Nuestra Señora de Consolación de Utrera
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La hermandad de Nuestra Señora de la Consolación de Utrera ha logrado recuperar, tal y como ha informado en la tarde de este martes, el traje del Niño Jesús que fue sustraído el pasado domingo en el santuario hispalense, se recuerda, epicentro de la ... devoción al ser casa de la patrona de todos los utreranos y por ende templo de una de las mayores devociones de toda la provincia en general.

