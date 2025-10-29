El Consejo de Cofradías propondrá recuperar el plan de 2023 para el Martes Santo

El Martes Santo podría contar en 2026 con una configuración distinta a la de los dos últimos años. El Consejo de Cofradías no descarta buscar alternativas al plan acordado por los hermanos mayores para 2024 y que no ha podido probarse al completo ... por la lluvia que ha afectado a la jornada en las dos últimas Semanas Santas. Entre ellas, volver al modelo de 2023, que se saldó sin retrasos ni parones de relevancia.

Las ocho hermandades aprobaron a finales de 2022 repetir el plan acordado para ese año, también frustrado por la lluvia, en 2023, así como llevar a cabo otro plan radicalmente distinto para 2024, que es el que aún no se ha materializado al completo. Aunque el pacto era ejecutar ambas propuestas antes de decantarse por una —o por ninguna—, diversos factores podrían abrir otros caminos para la jornada este año que viene.

El primero es que el plan que tocaría —el Cerro, San Benito, la Bofetá, la Candelaria, San Esteban, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz— no es ni mucho menos perfecto, como ya quedó comprobado hace dos años, cuando se acumuló un retraso importante pese a que sólo hicieron estación de penitencia las cinco primeras cofradías. Además, no todas las hermandades son favorables a este modelo. Otro motivo es la carta que se pone en juego en la jornada: el cambio de sede canónica de los Javieres, que desde la próxima Semana Santa saldrá desde su nuevo templo en la calle Jesús del Gran Poder, lo que abre nuevos escenarios.

Posibles propuestas

Por todo ello, desde el Consejo no ven con malos ojos aparcar dicho plan y se abrirá la puerta a otras opciones, como la de recuperar el de 2023 —el Cerro (volviendo por San Bernardo), San Esteban, la Candelaria, San Benito, la Bofetá, los Javieres, los Estudiantes y Santa Cruz— o explorar nuevas configuraciones en las que se tenga en cuenta la salida de los Javieres desde los Jesuitas. El cambio de templo de los cofrades del Cristo de las Almas es a priori beneficioso para la jornada, puesto que contribuye a liberar la zona de la cuesta del Rosario y la Alfalfa, uno de los puntos negros del día, ya que concentran el paso de la mitad o más de las cofradías, según el plan.

En cualquier caso, serán las hermandades las que tengan la última palabra sobre el modelo que se implantará el próximo Martes Santo. Los hermanos mayores aún no se han reunido para debatir acerca del tema, pero, llegado el momento, si la opinión mayoritaria es la de respetar lo firmado, se mantendrá el plan establecido y se repetirá por tercera —¿y definitiva?— vez el de 2024, quedando ya para el primer año del próximo Consejo la decisión de escoger un modelo definitivo o seguir probando.

No hay que olvidar que la capacidad de diálogo y consenso ha caracterizado a las ocho corporaciones desde que se pusieron de acuerdo para probar la carrera oficial al revés. La meteorología, no obstante, no se ha puesto de su parte, ya que, desde que se empezaron a plantear alternativas para el orden tradicional de la jornada, el Martes Santo sólo ha sido completo en 2018, 2019 y 2023.