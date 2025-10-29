Suscríbete a
El Consejo de Cofradías propondrá recuperar el plan de 2023 para el Martes Santo

La lluvia volvió a dejar pendiente probar el modelo de 2024, pero en las próximas reuniones se plantearán alternativas que tengan en cuenta la nueva sede de los Javieres

La Madrugada vuelve al tablero con la opción del adelanto horario

Los Javieres saldrá el próximo Martes Santo desde los Jesuitas
Pepe Trashorras

El Martes Santo podría contar en 2026 con una configuración distinta a la de los dos últimos años. El Consejo de Cofradías no descarta buscar alternativas al plan acordado por los hermanos mayores para 2024 y que no ha podido probarse al completo ... por la lluvia que ha afectado a la jornada en las dos últimas Semanas Santas. Entre ellas, volver al modelo de 2023, que se saldó sin retrasos ni parones de relevancia.

