Suscríbete a
+Pasión

Las otras celebraciones religiosas que transformaban el espacio urbano de Sevilla hace siglos

El profesor de Historia en la Universidad de Sevilla, Jaime García Bernal, detalla manifestaciones públicas de fe en la capital hispalense en la Edad Moderna menos conocidos que la Semana Santa y el Corpus

Cinco siglos de un viaje que propició el origen de la Semana Santa

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Grabado de la procesión del Corpus Christi en Sevilla
Grabado de la procesión del Corpus Christi en Sevilla ABC
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El callejero de Sevilla lleva siglos transformándose por completo en una extensión de los espacios sagrados para las manifestaciones públicas y externas de fe. Algunas de las conmemoraciones religiosas más antiguas y conocidas han llegado a la actualidad, como la procesión del Corpus Christi ... y las estaciones de penitencia en Semana Santa, si bien en la Edad Moderna se dieron otra serie de celebraciones en la vía pública menos conocidas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app