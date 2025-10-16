Las otras celebraciones religiosas que transformaban el espacio urbano de Sevilla hace siglos

El callejero de Sevilla lleva siglos transformándose por completo en una extensión de los espacios sagrados para las manifestaciones públicas y externas de fe. Algunas de las conmemoraciones religiosas más antiguas y conocidas han llegado a la actualidad, como la procesión del Corpus Christi ... y las estaciones de penitencia en Semana Santa, si bien en la Edad Moderna se dieron otra serie de celebraciones en la vía pública menos conocidas.

Al respecto de las mismas habló en la tarde del miércoles Jaime García Bernal, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Sevilla, que impartió una conferencia titulada 'Solemnidades religiosas en la Sevilla moderna: espacios e itinerarios' dentro de las jornadas 'Las fiestas sevillanas y el espacio público', organizadas por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en la casa de los Pinelo.

Como señala García Bernal, entre los siglos XVI y XVII se popularizaron entre las órdenes religiosas los traslados de reliquias y las procesiones dedicadas a hacer difusión de los santos de los conventos, de algunas de las cuales se conservan los itinerarios que siguieron. Uno de estos casos fue el traslado de la reliquia de San Benito, llegada de Valladolid en 1609, desde el Hospital de las Cinco Llagas —actual Parlamento de Andalucía— tomando la calle San Luis para acceder a la ciudad intramuros hasta la Catedral. Se conserva la carta mediante la cual se deja constancia de la entrega de la reliquia en cuestión.

Otro ejemplo tratado por el profesor son los actos de celebración con motivo de la beatificación de Ignacio de Loyola en 1610, para la cual se pegaron carteles en los principales espacios de la ciudad: el Alcázar, la Universidad, la plaza del Cabildo, la iglesia de San Hermenegildo, que en aquella época era colegio jesuita... y que ya en aquella época se quemaron fuegos artificiales como parte de las fiestas, pese a que haya quien diga que el material pirotécnico en las celebraciones religiosas es un invento contemporáneo.

El mencionado carácter propagandístico de los conventos y sus santos queda manifiesto también con procesiones como la del santo florentino Andrés Corsino desde la desaparecida Casa Grande del Carmen en la calle Baños. Los carmelitas calzados recorrieron el barrio de San Vicente con visitas a las capillas y templos del entorno. La comitiva llegó hasta la calle de las Armas, hoy Alfonso XII, y volvió al convento desde la plaza de la Gavidia. Este tipo de conmemoraciones iban de domingo a domingo, con sus correspondientes vísperas y la jornada grande en el día del Señor.

Difusión mediante la lectura

Es curioso como desde esta época ya se recogían en la prensa de la época —o lo más parecido que había, esto es, el protoperiodismo de las relaciones de sucesos— todas estas celebraciones. García Bernal lo recoge como la rememoración a través de la lectura, posibilitando a quienes acudieron a los festejos revivirlo y hacerse una idea de como fueron a quienes no.

La misión propagandística se extendía por todo el territorio que por aquel entonces abarcaba España, llegando, por ejemplo, a Nápoles, toda la secuencia de fiestas extraordinarias celebrada en Sevilla entre 1615 y 1618 con motivo de la defensa de la por entonces opinión pía de la Inmaculada Concepción de la Virgen, reconocida dos siglos y medio más tarde como dogma de la Iglesia católica.

Entre los actos celebrados durante este tiempo hay constancia, por ejemplo, de un torneo «a lo divino» en las gradas de la Catedral, con cuadrillas de hombres representando el bien y el mal en una reproducción de Adán vencido por el pecado original, un pecado al que solamente venció la Virgen con su concepción inmaculada. Todo ello se transmitió a través de pasquines o libelos de entre cuatro y ocho páginas que daban la vuelta al Reino de España. De hecho, el interés que despertaban este tipo de actos hacía que muchas veces se dividiera la relación de sucesos en más partes para sacar un mayor beneficio.

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto como el espacio urbano de Sevilla lleva más de medio milenio siendo escenario de conmemoraciones católicas, bien sean de hermandades o de comunidades religiosas, y otros tantos siglos transmitiéndose por medio de la palabra escrita con gran difusión e interés, como aún hoy ocurre con las procesiones y cofradías hispalenses.