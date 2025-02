La Conferencia Episcopal: «Ahora corresponde al Consejo la decisión final sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla»

Hasta la Conferencia Episcopal se pronunció sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024 que ha generado tanta polémica desde que se presentó el pasado sábado. La obra de Salustiano sigue siendo noticia y fuentes de la institución señalaron a ABC de Sevilla que «el encargo corresponde al Consejo General de Hermandades y Cofradías, que es una institución de ámbito civil».

También, estas mismas fuentes apuntaron que «es cierto que el mundo cofrade ha reaccionado con una sensibilidad especial a esta cuestión y ahora corresponde a este Consejo General la decisión final sobre este tema, con responsabilidad y con respeto, como hacen siempre, a la sensibilidad cofrade de Sevilla».

Preguntadas a estas fuentes sobre si se cree desde la Conferencia Episcopal que se puede retirar el cartel, las mismas insistieron en la idea de que «que cualquier decisión sobre este tema les corresponde» a los miembros del Consejo de Cofradías «sobre la retirada o sobre lo que se les ocurra».

Es decir, que la Conferencia Episcopal deja abierta la posibilidad de que el Consejo de Hermandades decida lo que crea oportuno con el cartel del 'Cristo Resucitado' de Salustiano García, el cual ha tenido opiniones a favor y en contra desde que se presentó en la Fundación Caja Rural del Sur.

Numerosos medios de comunicación desde Caracas hasta El Vaticano se han hecho eco de esta representación de Jesús que anuncia la Semana Santa de Sevilla y que produjo numerosos comentarios en cuanto a la representación de la imagen.

Los silencios de los hermanos mayores

Por su parte, los hermanos mayores avalaron con su silencio la pintura de Salustiano García después de que se celebrara la asamblea general del Consejo de Hermandades y Cofradías y solamente dos máximos representantes de las corporaciones hispalenses hablaran sobre esta cuestión.

Por un lado, el hermano mayor de la Paz, Vicente Flores, se dirigió al presidente del Consejo, Francisco Vélez, para señalarle que no le parecía «honesto» que no hubiera comentado nada después de que el asunto haya trascendido a medios de índole nacional e internacional, tal y como se ha comentado anteriormente.

Vélez defendió la actitud del Consejo en todo momento, que ha intentado guardar silencio para evitar acrecentar la polémica a sabiendas de que, cualquier acción u omisión no iba a hacer más que revolver aún más el enfrentamiento que desde el sábado ha llenado tertulias, informativos y páginas de periódicos de toda España, Latinoamérica y Europa. Vélez, que prefiere «lavar los trapos sucios en casa», considera que el Consejo no es culpable de la polémica pese a que el resultado no haya sido el esperado.

Por otro lado, intervino el hermano mayor de los Estudiantes, Jesús Resa, quien se dirigió al Consejo pidiendo que lo ocurrido sirva para aprender «todos la lección» a la hora de elegir el cartelista.

La asamblea estuvo presidida anteayer por el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano, representante de una institución que también ha optado por no hurgar en la polémica y ha hecho un llamamiento sutil, en palabras del propio arzobispo en redes sociales, a «elevar la mirada a Jesús», en alusión a poner el foco en lo verdaderamente importante.

Exposición en Cajasol

A pesar de estos silencios, la polémica sigue vigente y con el horizonte de la exposición del artista en la Fundación Cajasol que se inaugurará el 15 de febrero y versará sobre la obra en sí y todo el proceso de creación de la misma, tal y como sucedió el año pasado con el cartel de Daniel Franca y el palio de la Virgen de la Estrella.

Tal es la expectación sobre esta muestra que ha dejado en segundo plano a las otras dos exposiciones que protagonizarán los 'Tramos de Cuaresma' de Cajasol como son una antológica de los Hermanos Delgado y una dedicada a la bordadora del siglo XIX Teresa del Castillo.