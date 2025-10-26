Suscríbete a
Concha Amores, Hermana Mayor de la Purísima de La Algaba: «Es muy grande que la Esperanza de Triana se suba a nuestro paso»

La Hermandad de la Purísima de La Algaba vive con emoción la cesión de su paso para la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana, el próximo 1 de noviembre

Concha Amores, Hermana Mayor de la Purísima de La Algaba
Concha Amores, Hermana Mayor de la Purísima de La Algaba
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

El sonido de las trabajaderas y el brillo de la plata algabeña se preparan para vivir un momento histórico. El paso de la Purísima Concepción de La Algaba, orgullo del municipio y símbolo de devoción mariana, es el elegido para portar a la Esperanza ... de Triana el próximo 1 de noviembre, en la procesión extraordinaria que recorrerá Sevilla desde la Catedral hasta la Capilla de los Marineros.

