Concha Amores, Hermana Mayor de la Purísima de La Algaba: «Es muy grande que la Esperanza de Triana se suba a nuestro paso»

El sonido de las trabajaderas y el brillo de la plata algabeña se preparan para vivir un momento histórico. El paso de la Purísima Concepción de La Algaba, orgullo del municipio y símbolo de devoción mariana, es el elegido para portar a la Esperanza ... de Triana el próximo 1 de noviembre, en la procesión extraordinaria que recorrerá Sevilla desde la Catedral hasta la Capilla de los Marineros.

La cita, con motivo del 75.º aniversario del dogma de la Asunción, cerrará un mes histórico en el que la Esperanza ha caminado también por las calles del Polígono Sur, acercando su consuelo a los más necesitados.

«Una alegría muy grande»

Días antes de que la Purísima saliera en procesión como fin de las fiestas patronales de septiembre, la Hermandad abrió sus puertas a ABC de Sevilla para confesar cómo se sentían con tal anuncio.

Su Hermana Mayor, Concha Amores, recuerda con emoción cómo se gestó la idea:

«Creo que todo surgió cuando vieron salir a la Virgen de los Dolores el año pasado, el 19 de octubre, en el paso de la Purísima. Era en el paso de gloria, claro está. Y a través de Diego Jesús, que está en la Hermandad de Jesús y al que conocen, comenzaron a preguntar. Así fue como nació todo. Cuando me llamaron… una alegría muy grande. Que el paso de nuestra Purísima de La Algaba esté en la Catedral, y que la Esperanza se suba en él, es algo muy bonito, muy grande».

La Madre de los algabeños

El paso de la Purísima, que cada septiembre recorre las calles de La Algaba en las fiestas mayores de la villa, es una joya de fe y arte. En él se refleja el amor de un pueblo entero hacia su Alcaldesa Perpetua.

«Aquí no hay colores —asegura Concha—, ni verde, ni morado, ni rojo, ni negro. Todo el pueblo es de la Purísima y le tenemos muchísima devoción. Es la madre de todos los algabeños».

Una devoción que se manifiesta también en los detalles más íntimos: la corona que luce la Virgen está realizada con el oro donado por los vecinos, un gesto que resume la entrega del pueblo hacia su Madre Inmaculada.

Un paso con historia que llegará a Sevilla

Para los algabeños, ver su paso en Sevilla será un motivo de orgullo y emoción.

«Cuando Sevilla vea nuestro paso, el paso de la Purísima de La Algaba, y cómo es, estoy segura de que le va a gustar a todo el mundo. Allí están acostumbrados a los pasos con sus bambalinas, pero el nuestro tiene un encanto especial. Vamos a ir a ver a la Esperanza, y seguro que queda espectacular», concluye Concha Amores.

El 1 de noviembre, cuando la Esperanza de Triana camine sobre la plata de La Algaba será casi un abrazo entre dos hermandades. Un testimonio de fe compartida entre el barrio trianero y el pueblo algabeño, unidos bajo la mirada de María.