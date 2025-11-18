Comienza la semana extraordinaria de las Penas

La penúltima semana de noviembre de 2025 es la del Señor de las Penas, la que marca la culminación del 150 aniversario de la hermandad, aunque aún quedará, para cerrar el presente mes, la función conmemorativa de la efeméride que se celebrará el día ... 29 en la parroquia de San Vicente.

El Señor de las Penas es trasladado en la tarde del martes 18 de noviembre, a partir de las 18 horas, desde la parroquia de San Vicente a la iglesia del Buen Suceso. El cortejo y las andas del titular de la hermandad saldrán por la puerta de su sede canónica que da acceso a la calle Cardenal Cisneros y continuar por Virgen de los Buenos Libros, Teniente General Borges, Plaza del Duque, Plaza de la Campana, O'Donnell, Velázquez, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, Plaza del Salvador, Lineros, Plaza de Jesús de la Pasión, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Buen Suceso, con entrada prevista a las 21 horas.

A partir del miércoles 19 de noviembre, y continuando los días 20 y 21, la hermandad celebrará un triduo extraordinario en la iglesia del Buen Suceso, sede de los carmelitas calzados y lugar donde fue fundada la corporación de las Penas.

Como cierre de la semana extraordinaria, el sábado 22 de noviembre, a las 17 horas, el Señor de las Penas regresará a San Vicente en su paso de salida y los sones de la banda del Maestro Tejera por Plaza del Buen Suceso, Ortiz de Zúñiga, plaza del Cristo de Burgos, Sales y Ferré, Boteros, Odreros, Jesús de las Tres Caídas, parroquia de San Isidoro, Cuesta del Rosario, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas, plaza de San Lorenzo, basílica del Gran Poder, plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Jesús de la Vera Cruz, Cardenal Cisneros y entrada a las 22 horas.

Como sitios destacables, las Penas transitará por la parroquia de San Isidoro, sede en la que residió la corporación en los años noventa del siglo pasado durante las obras de restauración del templo y la basílica del Gran Poder, templo que visitó en 1975, en la salida extraordinaria del primer centenario fundacional.