150 aniversario

Comienza la semana extraordinaria de las Penas

La hermandad lleva al Señor de las Penas al Buen Suceso para conmemorar el 150 aniversario fundacional

El Señor de las Penas de San Vicente
El Señor de las Penas de San Vicente m. j. r. rechi
Sevilla

La penúltima semana de noviembre de 2025 es la del Señor de las Penas, la que marca la culminación del 150 aniversario de la hermandad, aunque aún quedará, para cerrar el presente mes, la función conmemorativa de la efeméride que se celebrará el día ... 29 en la parroquia de San Vicente.

