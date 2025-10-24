Comienza la novena a la Reina de Todos los Santos en la parroquia de Omnium Sanctorum de Sevilla

«Como es tradición secular...», así suele comenzar el anuncio de los cultos a la Reina de Todos los Santos en la parroquia de Omnium Sanctorum cada 24 de octubre, una jornada en la que vuelven muchos cofrades a la calle Feria para reencontrarse con ... esta devoción de siempre que se acerca poco a poco a sus 475 años de historia después de que la tallara Roque Balduque en 1554.

Empieza la novena a la Reina de Todos los Santos en el templo gótico mudéjar y se eleva el cañaveral de velas hasta los pies de la imagen, vuelven a escucharse las cantigas desde el coro, el rezo del rosario, los días se vuelven más cortos, las últimas luces de la tarde entran por el rosetón para reflejarse en el Santísimo expuesto y aparecen hasta las primeras lluvias.

También, se recuerdan los antiguos puestos de la plaza de abastos, el olor de las castañas que llegaba a entrar en la iglesia, los abrigos de las vecinas, las medallas en el pecho, las coplas y la vieja memoria de hermanos antiguos que llegaron a seguir la novena desde la sacristía.

Este culto anuncia el final del período de las Glorias, las cuales últimamente andan eclipsadas por las salidas extraordinarias, y conserva el sabor de siempre a pesar de los cambios sociales en la calle Feria y alrededores. Los vecinos y devotos que se marcharon, vuelven en el bus o de la mano de sus hijos y nietos, los cofrades que no son de la hermandad se pasan al menos un día por la novena y a lo largo de los nueve días, se pueden numerosas caras que atraviesan la ojiva de una iglesia que ya ha cumplido los 775 años de historia.

Además, es la primera novena después de la restauración de Omnium Sanctorum tras la celebración en 2024 de los cultos de la corporación en la iglesia de Santa Marina con la acogida de la hermandad de la Resurrección. La Reina de Todos los Santos volverá a presidir el rezo del rosario a partir de las 20:00 horas, la lectura de la novena y la eucaristía. Tras la misma, se cantará la salve y se dará por finalizado el culto.

Jubileo Circular

La predicación estará a cargo de Pablo Colón Perales, vicario parroquial de Santa Cruz. Durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre se celebrará el Jubileo Circular, coincidiendo con el horario parroquial de mañana y desde las 18:00 horas hasta el inicio del culto.

En la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, la celebración comenzará a las 19:00 horas con el rezo de rosario, lectura de la novena, eucaristía y una procesión claustral con el Santísimo por las naves del templo.

El 2 y 3 de noviembre tendrá lugar el besamanos de la Virgen, que podrá visitarse en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Posteriormente, el sábado 9 de noviembre a las 12:00 horas se celebrará la función principal de instituto, momento culminante de los cultos en honor a la Reina de Todos los Santos.

Ese mismo día, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo la salida procesional por las calles de la feligresía, recorriendo el siguiente itinerario: Salida, Feria, Peris Mencheta, Palacios Malaver, Cruz Verde, Guadiana, Peris Mencheta, Pasaje de González Quijano, Relator, Faustino Álvarez, Antonio Susillo, Señor de la Sentencia, Relator, Amargura, Plaza Calderón de la Barca, Feria y entrada.