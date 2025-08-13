La colecta del octavo día de la novena de la Virgen de los Reyes va destinada a ONUVA

La asociación de fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando destina cada año la colecta de uno de los días de la novena de la patrona de Sevilla y la diócesis a una institución vinculada a la iglesia.

Este miércoles, 13 ... de agosto, octavo día de la novena, es el día escogido para la recaudación. Este año, en el que los cultos se celebran en el trascoro de la Catedral debido a las obras en el altar de plata, la colecta irá destinada a la comunidad ONUVA.

Esta comunidad tiene su origen en el grupo ANAV, que en agosto de 1974 adquirió la finca ONUVA, situada en la Cañada del Juncal, en el municipio de La Puebla del Río. En sus inicios, el centro acogía a niños procedentes de familias desestructuradas o con escaso apoyo familiar. Con el tiempo, al asumir la administración pública la atención a estos menores, la comunidad comenzó a centrarse en otras formas de exclusión social. Así nació el Hogar ONUVA, un centro destinado a la atención de hombres y mujeres en situación de pobreza, en régimen de residencia, y para aquellos casos en los que la administración pública no ofrece una respuesta inmediata o adecuada. En la actualidad, el Hogar ONUVA atiende a jóvenes con discapacidad psíquica, personas sin hogar, inmigrantes con discapacidades crónicas y, en general, a todas aquellas personas que han sido abandonadas. Desde sus comienzos, esta colecta extraordinaria, instaurada por el cardenal Carlos Amigo Vallejo en 1998, ha permitido realizar múltiples aportaciones a entidades como Regina Mundi, Cáritas, el seminario o diversos conventos de la ciudad. Con esta iniciativa, la devoción a la Virgen de los Reyes se une una vez más a la solidaridad, recordando que la fe también se expresa en obras concretas de caridad. La colecta de este año será un nuevo impulso para que ONUVA continúe su labor de acogida y apoyo a quienes más lo necesitan.

