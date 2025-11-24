Suscríbete a
+Pasión

Patrimonio

Las cofradías, una salvación para los conventos de Andalucía que cierran sus puertas

Más allá de la colaboración activa con las comunidades, las hermandades están consiguiendo acuerdos y convenios para mantener abiertos los templos

La iglesia del Buen Suceso de Sevilla, el templo que cobijará esta semana al Señor de las Penas de San Vicente

La iglesia de las Reparadoras de Jerez de la Frontera, último convento que se cierra en Andalucía
La iglesia de las Reparadoras de Jerez de la Frontera, último convento que se cierra en Andalucía
Manuel Luna

Manuel Luna

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cierre de los conventos es un drama debido a la falta de vocaciones y al reagrupamiento de las comunidades religiosas. Estas semanas pasadas, ha saltado la noticia de la salida de las Esclavas del Santísimo Sacramento del cenobio de las Reparadoras de Jerez de ... la Frontera. El edificio se ha quedado sin moradoras, convirtiéndose en un espléndido conjunto de principios del siglo XX en pleno corazón del Centro jerezano sin actividad cultual. Y como éste, ha habido múltiples casos en las últimas décadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app