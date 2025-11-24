Las cofradías, una salvación para los conventos de Andalucía que cierran sus puertas

El cierre de los conventos es un drama debido a la falta de vocaciones y al reagrupamiento de las comunidades religiosas. Estas semanas pasadas, ha saltado la noticia de la salida de las Esclavas del Santísimo Sacramento del cenobio de las Reparadoras de Jerez de ... la Frontera. El edificio se ha quedado sin moradoras, convirtiéndose en un espléndido conjunto de principios del siglo XX en pleno corazón del Centro jerezano sin actividad cultual. Y como éste, ha habido múltiples casos en las últimas décadas.

Se cierran conventos y no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar con ellos, con las iglesias, claustros y su patrimonio atesorado durante décadas y siglos. Por otro lado, están las cofradías que se están convirtiendo en una salvación para estos recintos porque se consiguen acuerdos con las órdenes o con las diócesis para el mantenimiento del culto.

Ahí está el ejemplo de Los Javieres de Sevilla con la iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder, así como la capilla de los Luises o la cofradía de las Lágrimas de Guadix, que ha recuperado un convento agustino como sede de la corporación después de haber sido hasta un cuartel militar. Sin embargo, aún queda mucho trabajo porque el volumen de cierres es mayor que el de los acuerdos de las cofradías con las comunidades o con los obispados.

Existe un problema de trasfondo que es el deterioro de los recintos a los que no se les busca una solución ya que en pleno Centro de Sevilla está el convento del Socorro, junto a la plaza de San Marcos, cerrado desde 2018 y sin una salida concreta por parte de la Archidiócesis, de las monjas concepcionistas y del Ayuntamiento hispalense. Hubo un proyecto embrionario de una residencia de mayores y un centro de día pero no existen noticias sobre el mismo mientras que las malezas crecen en la fachada lateral del templo y no se sabe a ciencia cierta el estado de la iglesia, el coro y otras dependencias.

Iglesia del convento del Socorro, lugar cerrado desde 2018 abc

Hay múltiples circunstancias que se pueden estudiar para que un templo que antes pertenecía a una comunidad no se acabe cerrando a cal y canto. Otro caso en Jerez es la marcha de los capuchinos de la avenida de Sevilla pero cuya iglesia sí va a tener culto gracias al acuerdo con las cofradías de la Defensión y la Mortaja. Sí se ha conocido que el convento se va a vender pero no toda la finca, salvándose el templo para ambas corporaciones.

En Cádiz, los franciscanos dejaron el convento en 2022, se instalaron los misioneros identes pero hay que contar también con la colaboración activa de las hermandades que allí radican como son la Vera Cruz, el Nazareno del Amor y Jesús Caído. Por otro lado, en Córdoba, las corporaciones ayudan a las comunidades pero por el momento, no se observa a corto plazo que exista ningún acuerdo para que una cofradía se traslade a un convento cerrado. Además, hay precedentes complejos en cuanto a los usos de los cenobios porque en la capital cordobesa hubo una polémica hace casi una década con la venta del de Santa Isabel de los Ángeles a una cadena hotelera.

El claustro del convento del Socorro de Sevilla abc

Este hecho acabó en los tribunales porque los descendientes de la familia nobiliaria que había cedido los terrenos en su momento señalaban que la operación inmobiliaria no la podían hacer las clarisas y en este 2025, finalmente otra cadena hotelera ha adquirido el complejo y pretende hacer un hotel donde hace décadas recibieron culto las imágenes de la Resurrección por obras en el templo de Santa Marina.

En ciudades como Granada, Málaga o Antequera, sucede lo mismo porque hay templos o conventos en el Albaicín que cuidan cofradías como la Aurora, la Estrella o la Concha por ejemplo. Mientras, en la capital de la Costa del Sol, hermandades como Viñeros o el Santo Sepulcro colaboran en el mantenimiento de edificios como la iglesia de la Aurora o el Císter y las corporaciones antequeranas mantienen su patrimonio gracias al esfuerzo de los Estudiantes con San Zoilo, la Pollinica en San Agustín o los Servitas con el convento de Belén.

El Real Monasterio de San Zoilo de Antequera, el cual es sostenido por la hermandad de los Estudiantes del municipio abc

Volviendo a la situación de las Reparadoras de Jerez de la Frontera, las miradas se han dirigido hacia el Obispado de Asidonia-Jerez, el cual es el que tiene que hacerse cargo del complejo y del futuro del mismo. Ha habido peticiones de que se convierta en un museo de arte sacro pero cerca de este lugar está la hermandad del Cristo del Amor, que tiene una capilla y un local en la calle Salas, su salida es compleja desde su sede canónica y a medio plazo, sus hermanos están pensando en recuperar el paso de palio de la Virgen de los Remedios por lo que la cofradía pasaría a tener hasta 3 pasos (el Cautivo, el misterio del crucificado y el palio).

Esto añadiría más complejidad a la organización de la cofradía y el salir o residir en las Reparadoras permitiría más comodidad a la corporación que también ayuda activamente al convento de Santa María de Gracia de Jerez. Cabe recordar que hermandades jerezanas como la Vera Cruz, las Tres Caídas, La Cena o el Desconsuelo mantienen los templos históricos de San Juan de los Caballeros, San Lucas, San Marcos y San Mateo, respectivamente.

La iglesia de los jesuitas de Sevilla, futura sede de la hermandad de los Javieres víctor rodríguez

El Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, las delegaciones pastorales de los obispados y otros movimientos pueden hacerse cargo de templos y conjuntos arquitectónicos como está sucediendo en Sevilla con la iglesia del antiguo convento de Santa Clara pero las corporaciones (que son organizaciones con un conjunto de hermanos importante) pueden sustentar estos complejos para que no caigan en el olvido. Algunos ejemplos mencionados anteriormente pueden ser la senda para recuperar los conventos para la Iglesia y la sociedad.