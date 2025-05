Las claves de una semana para la historia con el Cachorro en Roma

Aún con el brillo de los fuegos artificiales de la Feria reflejándose en el río, una de las tallas que lo cruza cada año en Semana Santa va ya camino de Roma. Los hermanos del Cachorro afrontan una de las semanas más importantes de ... su historia, puesto que el Cristo de la Expiración presidirá junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga los actos y cultos del Jubileo de las Cofradías en la ciudad eterna.

Para ello, la obra cumbre de Francisco Antonio Ruiz Gijón partió a primera hora del domingo en un camión de la empresa DSV, encargada de realizar todo el transporte de la hermandad, con destino a la capital del orbe católico. Se trata de un viaje por carretera con dos paradas y con todas las garantías de seguridad para preservar el mayor tesoro de los trianeros de la calle Castilla. El Cachorro va en un cajón realizado específicamente para él con un molde adaptado. Laura Pérez Meléndez, conservadora de la imagen, monitoriza durante todo el trayecto que todo vaya, nunca mejor dicho, sobre ruedas.

La imagen amanecerá en la basílica de San Pedro del Vaticano este miércoles 14 de mayo, en vísperas de la celebración del Jubileo entre el viernes 16 y el domingo 18. El Cachorro recibirá culto en la capilla de San José, muy cerca del baldaquino, entre el miércoles y el viernes, celebrándose la peregrinación con entrada en el Vaticano a las 17.00 horas del día 15 y la misa de hermandad ante el crucificado a las 10.00 horas del día 16. Ambos cultos estarán presididos por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

El primer día del Jubileo, el viernes 16, habrá una celebración conjunta entre la Archidiócesis de Sevilla y la Diócesis de Málaga, con una eucaristía a las 10 de la mañana en la Cátedra de San Pedro de la basílica vaticana. Estará oficiada por el arzobispo hispalense, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y el representante de la diócesis malacitana que sustituirá al obispo monseñor Jesús Catalá.

La Gran Procesión

El sábado 17 llegará el momento tan esperado por los cofrades del Cachorro y de Sevilla: la salida del crucificado por las avenidas de Roma. Previamente a todo ello, sobre las dos de la tarde echará a andar un cortejo que abrirá la Cruz Patriarcal del siglo XVIII perteneciente a la hermandad del Santísimo Sacramento de la localidad portuguesa de Mafra, seguida del cuadro de Santa Ana con la Virgen de la archicofradía vaticana de Santa Ana de los Palafreneros de la Ciudad del Vaticano y la talla de Jesús Nazareno de León. A continuación desfilarán dos crucifijos portados de forma vertical del Priorato Ligur de Cofradías de Génova y del crucifijo 'Le Devot Christ' de Perpignan. Esta primera parte de la procesión la cerrará la Virgen de los Dolores de la cofradía italiana de María Addolorata de Enna.

Tras ellos llegará el turno de la denominada desde el primer momento como 'Gran Procesión', constituida por las andas procesionales del Cristo de la Expiración y el trono de la Virgen de la Esperanza, cada una con sus respectivos hermanos. La procesión de las dos imágenes andaluzas dará comienzo aproximadamente a las 14.45 horas, mientras que la Esperanza malagueña efectuará su entrada sobre las diez de la noche. El recorrido, que fue ampliado, discurrirá por el entorno del Coliseo y los foros imperiales con el siguiente itinerario: piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Sólo queda saber qué ocurrirá finalmente con la misa de clausura del Jubileo de las Cofradías, prevista inicialmente para el domingo 18 a las diez y media de la mañana en la plaza de San Pedro, pero que coincide −sólo hay media hora de diferencia− con la de inicio del pontificado del Papa León XIV, lo que podría provocar su cambio de hora o emplazamiento o directamente su cancelación.