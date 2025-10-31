Las Cigarreras amplía el proyecto de reforma de su capilla y dependencias, cuyas obras comenzarán en 2026

La hermandad de las Cigarreras se encuentra inmersa en la materialización de la reforma integral de su capilla y dependencias aprovechando la transformación radical del entorno con las obras de Vera Sevilla en el antiguo recinto de Altadis. El inicio de la reforma, que ... en un primer momento se esperaba que pudiera tener lugar tras el verano, se contempla para comienzos de 2026, ya que la hermandad perfila los últimos detalles del proyecto definitivo que presentará en cabildo general extraordinario a los hermanos antes de que acabe el año.

La corporación del Jueves Santo informó del boceto inicial en otro cabildo celebrado en octubre del año pasado. Sin embargo, desde entonces, se ha descubierto «mucho más potencial en nuestras aspiraciones», como señala el hermano mayor, Luis de la Iglesia, que accedió al cargo en 2024 y fue elegido en junio para los próximos tres años.

Por todo ello, a finales de 2025, los hermanos volverán a ser convocados para aprobar el proyecto actualizado y definitivo de unas obras que reformarán por completo tanto la capilla como la casa hermandad y sus dependencias. Será mucho más amplio y ambicioso, por lo que se duplican los plazos de ejecución, estimándose que las obras durarán un año. «El proyecto no tiene nada que ver con el inicial», destaca a ABC el hermano mayor, asegurando que convertirá la capilla en «una sede canónica como merece la hermandad».

De esta forma, la hermandad pretende que los trabajos comiencen a ejecutarse durante el primer trimestre del año que viene, una vez que hayan terminado las obras de KKH en la plaza que se encuentra entre la capilla y el antiguo edificio de Altadis -está previsto que los Jardines de Altadis se inauguren el 28 de febrero-. Para entonces, se espera contar ya con el visto bueno de Urbanismo. La idea es que las obras terminen a la vez que las del proyecto Vera y se puedan inaugurar en las mismas fechas, a finales de 2026 o principios de 2027.

Regreso a los Terceros

Las obras provocarán que la cofradía vuelva a salir el próximo Jueves Santo desde la iglesia de los Terceros, como ya ocurrió en la pasada Semana Santa, «una experiencia muy buena», en palabras de Luis de la Iglesia, con estampas de otro tiempo y un ritmo que no fue muy superior al habitual. La hermandad se encuentra ya trabajando para perfilar o matizar algunos aspectos del recorrido de cara a la próxima estación de penitencia, si bien no se esperan grandes cambios respecto al año pasado.

La hermandad espera que las obras concluyan a la vez que las de Vera Sevilla, y seguirá en la parroquia de los Remedios hasta entonces

Por el momento, la corporación continúa al completo en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Los titulares reciben culto diario en el altar mayor, mientras que las distintas áreas de la hermandad están instaladas en las dependencias parroquiales. Los cultos de regla, como el triduo de la Virgen de la Victoria del próximo mes de noviembre, se celebran en la capilla del vecino colegio Santa Ana, con el que se mantienen «una relación magnífica». No se puede decir que la excepcional situación de la hermandad esté repercutiendo de forma negativa, sino más bien lo contrario: se han superado los noventa nuevos hermanos.

El proyecto de reforma

Durante estos meses, la junta de gobierno ha mantenido diversas reuniones con el equipo de arquitectos para revisar la optimización de los espacios y la renovación de las instalaciones; con expertos en arte para idear la estética interior y exterior más adecuada para la capilla; y con los responsables de KKH que se encargan del proyecto Vera en el antiguo espacio de la fábrica de tabacos, por último, para coordinarse en la integración de la hermandad en el nuevo entorno, así como para conocer en todo momento las actuaciones que se pueden llevar a cabo según la normativa vigente. La corporación también se encuentra en contacto con la Gerencia de Urbanismo para que el plan cuente con garantías para obtener la licencia de obras.

El proyecto de reforma, a falta de «perfilar algunos pequeños matices», ampliará los espacios y mejorará su distribución con despachos más modernos, nuevos almacenes y áreas de trabajo para la Priostía y la Diputación Mayor de Gobierno. También incluye la remodelación de toda la instalación eléctrica, iluminación, sonido y climatización, además de la incorporación de placas fotovoltaicas. Además, se incorpora la creación de un ambigú, una tienda de recuerdos y un columbario. Por último, en el apartado artístico y estético, se adaptarán y enriquecerán el altar y el presbiterio, incorporando distintos elementos ornamentales que aumenten la solemnidad en un templo que tenía mucho margen de mejora en ese aspecto.

En el cabildo extraordinario también se aprobará el modelo de financiación de las obras, que posteriormente se presentará al Consejo Diocesano de Asuntos Económicos del Arzobispado. «Difícilmente se nos presentará una oportunidad como esta para impulsar definitivamente la hermandad, y hay que saber manejarla y aprovecharla», asegura el hermano mayor.