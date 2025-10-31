Suscríbete a
Las Cigarreras amplía el proyecto de reforma de su capilla y dependencias, cuyas obras comenzarán en 2026

La hermandad volverá a salir de la iglesia de los Terceros el próximo Jueves Santo, ya que se estima que los trabajos durarán un año

Luis de la Iglesia, hermano mayor de las Cigarreras: «Hemos estado casi de espaldas al barrio por la barrera de la fábrica»

Aspecto de la capilla de las Cigarreras antes de las obras
La hermandad de las Cigarreras se encuentra inmersa en la materialización de la reforma integral de su capilla y dependencias aprovechando la transformación radical del entorno con las obras de Vera Sevilla en el antiguo recinto de Altadis. El inicio de la reforma, que ... en un primer momento se esperaba que pudiera tener lugar tras el verano, se contempla para comienzos de 2026, ya que la hermandad perfila los últimos detalles del proyecto definitivo que presentará en cabildo general extraordinario a los hermanos antes de que acabe el año.

