Las Cigarreras incluye al Cristo de la Púrpura como nuevo titular de la hermandad La imagen, obra de Navarro Arteaga, vendrá a completar el conjunto que ya formaban el Señor Atado a la Columna y la Virgen de la Victoria

Este domingo se ha dado a conocer que el Santísimo Cristo de la Púrpura ya forma parte de forma oficial como titular de la hermandad de Las Cigarreras. La corporación ha renovado en días atrás sus reglas y en ellas incluye ahora a todos los efectos esta obra realizada por José Antonio Navarro Arteaga, representando uno de los grandes deseos que mantenía la organización que procesiona cada Jueves Santo por Sevilla.

«El Santísimo Cristo de la Púrpura será titular y a él nos encomendamos, junto a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y a María Santísima de la Victoria, para que guíe y acompañe en los proyectos que tenemos por delante», es lo que ha afirmado la corporación cigarrera en el comunicado. «Esta impresionante talla de 2016, obra culmen de José Antonio Navarro Arteaga, recupera una histórica devoción de la hermandad perdida a finales del siglo XIX», especifican del mismo modo.

Con fecha del pasado jueves 18 de septiembre, fueron aprobadas las nuevas Reglas de la Hermandad de Las Cigarreras por decreto de la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla dentro del expediente con protocolo número 3447/25.

Según informa Las Cigarreras, estas nuevas reglas fueron previamente aceptadas en Cabildo General Extraordinario de hermanos del 1 de junio de 2023 y sustituyen a las anteriores, aprobadas por la autoridad eclesiástica el 23 de enero de 2004. Las ya actuales reglas, que se adaptan plenamente a las normas diocesanas, regirán la vida de hermandad en lo sucesivo abrazando la nueva realidad de la corporación y marcando el futuro «prometedor que nos espera».