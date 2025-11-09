Suscríbete a
gota a gota

Chisporroteos. El Velázquez escondido

¿Por qué la hermandad de cuando en cuando no reúne sus imágenes en un mismo paso y sale en Semana Santa como en estos días?

Procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, en directo

La Virgen de las Aguas
La Virgen de las Aguas
José Cretario

SEVILLA

Hace un siglo, el Museo demostró una valentía enorme cuando en 1922 se pasó del Viernes Santo, el día más grande de todos, a un Lunes Santo que era un erial. Aquello fue como si ahora el Gran Poder se fuera al Jueves de Pasión. ... Después de ver la estampa más extraordinaria de los que llevamos de siglo ¿por qué la hermandad de cuando en cuando no reúne sus imágenes en un mismo paso y sale el Lunes Santo como en estos días? El Stabat Mater del Museo es el Velázquez de la Semana Santa. Y está escondido en un trastero.

