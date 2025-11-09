Chisporroteos. El Velázquez escondido

Hace un siglo, el Museo demostró una valentía enorme cuando en 1922 se pasó del Viernes Santo, el día más grande de todos, a un Lunes Santo que era un erial. Aquello fue como si ahora el Gran Poder se fuera al Jueves de Pasión. ... Después de ver la estampa más extraordinaria de los que llevamos de siglo ¿por qué la hermandad de cuando en cuando no reúne sus imágenes en un mismo paso y sale el Lunes Santo como en estos días? El Stabat Mater del Museo es el Velázquez de la Semana Santa. Y está escondido en un trastero.

Contraluz del Cristo de la Expiración RECHI

Sin complejos. La Expiración y la Virgen de las Aguas en un mismo paso se potencian mutuamente. La dolorosa con las manos juntas y la mirada alta es un espectáculo que no muestra tales decibelios cuando está bajo un palio que es muy bueno pero en el que no brilla como ahora cuando parece un diamante. Y menos desde que, contra todo criterio artístico, se la encapsula con esa toca escayolizada. Y por Dios, la hermandad, salga como salga, lo que pide es luz de la tarde y no las oscuridades de la hora a la que sale.

Errores. Una vez dijo Moeckel que el cometido principal de los medallas de oro o hermanos laureados era no dar la lata. El ex dirigente macareno Juan Ruiz, que también recibió la alta distinción de su cofradía aparece en un video de Pedro García mostrando su apoyo a la candidatura. Los que tomaron la vara dorada en cualquier hermandad deben estar por encima de las disputas electorales si quieren seguir conservando el capital moral que atesoran. Si no, esa consideración se va al garete. Tampoco han gustado en San Gregorio las tomas en las que Eduardo Carrera, tesorero del Consejo, aparece en un acto electoral de Cabezuelo abrazando al candidato.

Mandatos. El presidente del Consejo de Huelva va ya por el cuarto cuando la norma establece dos. Pero el Obispo Gómez Sierra le ha dado dispensa porque le gusta. En esta línea, en la provincia vecina se abre la posibilidad de que se pueda estar más de dos mandatos. Y lo que viene de Huelva...

La Soledad. Cuando San Buenaventura envió la carta al Consejo solicitando el Viacrucis de 2026 no estaban proponiendo al Cristo de la Salvación sino a su Virgen ya que el año que viene cumple 150 años. Otra Soledad, la de San Lorenzo presidió el acto en 1988, Año Santo Mariano.

La suciedad del Amor. Hay hermanos que no se explican la demora en decidir la restauración de un Cristo que, no es que esté oscuro sino sucio. ¿Cómo restauramos un manto y no lo hacemos con nuestro principal capital artístico y devocional? Incógnitas de la vida. Hay quien lo atribuye a las distintas opiniones que hay en la junta entre cuyos oficiales gusta más la opción de Pedro Manzano que la del IAPH._Por cierto parece que la junta de la Estrella en el cabildo del domingo que viene propondrá que Manzano, el restaurador estrella, se haga cargo del Cristo de las Penas.

Rocío, luz de vida. Brillante fue el concierto del miércoles en El Salvador organizado por la Matriz y coordinado por Antonio Lebrero en memoria de los sanitarios fallecidos en la pandemia. Y sobre todo el recuerdo que hizo Alberto García Reyes a Rafa Serna allí cerca de su Costanilla.

El Confesionario

Proyecto de Ruíz Montes para el Cristo de la Humildad de Hellín ABC

«He visto el proyecto de Ruiz Montes para la Paz de Hellín. Es uno de los mejores escultores de España» «Mira, el IAPH es una institución magnífica. Pero aquello es un hospital, tu llegas y te opera el médico que te toque. Con Pedro sabes que será él y nadie más meterá mano» «Ya está claro que Fermín Vázquez va a seguir 4 años más en el Santo Entierro. No era para menos tras el brillante mandato» «Qué presencia más evocadora la de la Estrella de luto o la de la Victoria. También interesante el estreno de David Toro con la Virgen del Rocío tras haber hecho un trabajo impactante en Bellavista» «Oye. ¿Por qué tiene tan pocos músicos la Municipal? ¿No va a llegar ya el momento del colapso?»