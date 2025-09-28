Chisporroteos. Telegrama macareno

Es muy significativo que las tres candidaturas estén poniendo el acento en las cuestiones patrimoniales evidenciando así que este ha sido el talón de Aquiles del cabrerismo. Los cabezas de lista han querido que en la priostía vaya gente relevante como David Romero Daroal con ... Notario, (al final la pintora Ana Langeheldt no va) Gutiérrez Carrasquilla con Pedro García y un veterano de los años 90, González de la Bandera con Cabezuelo. Este ayer mismo propone la reproducción del actual palio, hay otras candidaturas que van a proponer la reconstrucción del rojo. Se empieza hablar de Joaquín Gómez o de Antonio Bejarano para el atavío de la Virgen o incluso de la ampliación de una basílica que se ha quedado demasiado pequeña. En fin que por las propuestas patrimoniales no van a faltar en el duelo del 30-N.

Encuestas. ¿Y quién ganará? Eso sí que es una incógnita. Cuando hablamos de un cuerpo electoral tan grande y de un elemento que aún no sabemos cómo resultará, la definitiva restauración de la Virgen, hacer proyecciones es arriesgado. Solo hay que tener en cuenta una cosa. Quien da aquí la victoria es el tercer círculo, es decir, la masa de miles de hermanos que no suele ser de presencia cotidiana. Ese fue el factor que le dio la victoria en dos ocasiones a Cabrero frente a la opción de Santiago Álvarez que llevaba a las fuerzas vivas de la cofradía.

San Gonzalo. Lo que aun tiene noqueada a la hermandad es la inesperada resolución del proceso electoral. La única lista aprobada, la de Gonzalo Pérez Oliver parece que será la única que se presente en las votaciones de octubre. La de Juan Ogazón tenía tal cantidad de problemas formales (algunos inexplicables) que no tiene visos ya de salir adelante.

Cartelista. La primera elección del Consejo ha sido también un pelotazo. Antoine Casamitjana pasa por ser uno de los pintores de más proyección del panorama local. Además con este cartel seguro que se saca la espina del de las Fiestas de Primavera de hace unos años en el que afloró otra dimensión de su pintura.

El paso. Hay muchos hermanos de Los Estudiantes, muchos de ellos votantes de José Ignacio del Rey que no han entendido la decisión de clausurar la exposición en la que se mostraban las nuevas andas. Hay cuestiones de fondo –legítimas- que estropean las formas. Y aquí las formas (cerrar la exposición del paso solo horas después de la toma de posesión) han sido muy discutibles.

Bruselas. La exposición de Arte Sacro en el Parlamento Europeo ha sido todo un éxito. Los artesanos y el Ayuntamiento han conseguido lo que pretendían como era la visibilidad y de camino agitar el tema de Pakistán. Del discurso expositivo y del montaje se encargó la empresa Genuino Arquitectura Efímera de Ángel González. Y ojo. Zoido ya está pensando en otra exposición en este caso de temática rociera.

La imagen La aplicación de Inteligencia Artificial a fotos antiguas de la Semana Santa nos ha regalado esta semana una colección de estampas increíbles. Es como si nos hubiéramos metido en el túnel del tiempo para estar por ejemplo en la vuelta de la Esperanza una mañana de Viernes Santo por el puente cuando tenía el palio anterior y un manto azul, admirar la ternura de la Hiniesta que se quemó o ver a esta Macarena con el palio rojo y una presencia absolutamente arrebatadora. Este tiempo pasado sí que fue mejor.

El confesionario

«Cada vez llama más la atención la Virgen de la Encarnación de La Barzola. Es de esas imágenes con alma que te dan en la diana». «Lo que es no saber dónde se está. Cuando se supo que ganaba Manolo Román en el Tiro de Línea, uno de los suyos que iba de interventor hizo un comentario tan soez que hasta Román se tuvo que disculpar». «Mira, si hubieran querido sacar a Los Gitanos lo hubieran hecho. Pero Don José Ángel está ya en modo recesión. Tampoco han dejado que saliera La Misión para la apertura de un local parroquial». «Una persona del gremio semanas antes de la restauración llegó allí para decir que Arquillo ya no era una opción». «A la exposición de Cayetano González del año que viene seguro que va el misterio de la Amargura».