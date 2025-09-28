Suscríbete a
+Pasión

Gota a gotaxº

Chisporroteos. Telegrama macareno

Los cabezas de lista para las elecciones de la Macarena han querido que en la priostía vaya gente relevante

Chisporroteos. Telegrama macareno
José Cretario

José Cretario

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es muy significativo que las tres candidaturas estén poniendo el acento en las cuestiones patrimoniales evidenciando así que este ha sido el talón de Aquiles del cabrerismo. Los cabezas de lista han querido que en la priostía vaya gente relevante como David Romero Daroal con ... Notario, (al final la pintora Ana Langeheldt no va) Gutiérrez Carrasquilla con Pedro García y un veterano de los años 90, González de la Bandera con Cabezuelo. Este ayer mismo propone la reproducción del actual palio, hay otras candidaturas que van a proponer la reconstrucción del rojo. Se empieza hablar de Joaquín Gómez o de Antonio Bejarano para el atavío de la Virgen o incluso de la ampliación de una basílica que se ha quedado demasiado pequeña. En fin que por las propuestas patrimoniales no van a faltar en el duelo del 30-N.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app