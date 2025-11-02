Chisporroteos. Sondeos macarenos

Suscríbete a
Twitter no es el mundo real. Cualquier sondeo en esta red no tiene nada de científico, pero dicen los expertos que sí pueden ofrecer un aroma, una foto aunque borrosa.

El palio rojo de la Macarena
El palio rojo de la Macarena ABC
José Cretario

SEVILLA

El palio de la Macarena es en uno de los asuntos más interesantes de debate electoral del 30N; con las propuestas de hacer uno nuevo (Pedro García) reproducir el actual (Cabezuelo y Notario) y recuperar el mítico palio rojo de Juan Manuel en un plazo ... de diez años a lo que aspira también Notario. Todas son interesantes aunque la más novedosa es que, casi un siglo después, la hermandad vuelva a tener aquel enser que dio origen al actual modelo de palio de figura. Y ojalá no sean solo las caídas sino el paso entero. Y ya que estamos, que la Virgen de la Esperanza se presente con las formas conceptuales de aquellos tiempos.

