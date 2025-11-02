Chisporroteos. Sondeos macarenos

El palio de la Macarena es en uno de los asuntos más interesantes de debate electoral del 30N; con las propuestas de hacer uno nuevo (Pedro García) reproducir el actual (Cabezuelo y Notario) y recuperar el mítico palio rojo de Juan Manuel en un plazo ... de diez años a lo que aspira también Notario. Todas son interesantes aunque la más novedosa es que, casi un siglo después, la hermandad vuelva a tener aquel enser que dio origen al actual modelo de palio de figura. Y ojalá no sean solo las caídas sino el paso entero. Y ya que estamos, que la Virgen de la Esperanza se presente con las formas conceptuales de aquellos tiempos.

La campaña. Para dirigirse a los casi 14.000 electores hay candidatos están empleando fórmulas nunca vistas como los podcast. ¿Quién ganará? Twitter no es el mundo real (si fuera el mundo real habría que emigrar a Marte) Cualquier sondeo en esta red no tiene nada de científico, pero dicen los expertos que sí pueden ofrecer un aroma, una foto aunque borrosa. El realizado por El Llamador da como ganador a Cabezuelo por una amplia mayoría seguido por García y Notario. El de A Pulso - en la misma red- también da como vencedor a Cabezuelo aunque en esta ocasión seguido por Notario y tercero García.

La foto. Se ha colado en la campaña un detalle de estos que pueden modular los apoyos. Cuando se tenía claro que el mayordomo y el prioste habían dimitido como máximos responsable de los sucesos del 21J, ambos aparecen en la imagen de una reunión de la comisión de la restauración. Tras esto los macarenos se enteran que Palacio no le ha aceptado la renuncia ni a uno ni al otro y que siguen en la hermandad ejerciendo sus funciones, aunque uno más que otro. El cortafuegos de Cabrero y su entorno ha quedado destruido.

San Gonzalo. Del maremágnum electoral cada parte ofrece una visión. Pero hay algo que se saca en claro de todo el lio. Una vez que era solo una lista la presentada, la de Gonzalo Pérez Oliver, tras la impugnación a esta, Vázquez Lombo pretendía que se abriera un periodo para subsanar los errores en la documentación de todas las listas iniciales, con lo que Juan Ogazón, se podía volver a presentar. Dicen fuentes de la actual junta que esto crearía una seguridad jurídica tremenda en futuros procesos. Lo cierto es que San Gonzalo está defendiendo la independencia y mayoría de edad de las hermandades frente al intervencionismo abusivo de Palacio. El jueves hay cabildo para explicarlo.

La Virgen del Valle Fdez RANDO Y PM FOTOS COFRADES

La Virgen de los Dolores de Santa Cruz fdez rando

La Trinidad PEDRO SÁNCHEZ

Lutos. De las imágenes que se han visto hasta hoy sobrecogen la soberbia presencia Virgen del Valle, trabajo de Antonio Bejarano y la de los Dolores de Santa Cruz de Leandro González y la Trinidad, obra de Joaquín Gómez

Solidaridad. El mentecato gaditano que ha querido acuñar eso de «menos cofradías y más mamografías» coreada por el rebaño lo mismo ignora esto. El primer exoesqueleto para ayudar a andar a un niño en Sevilla no lo ha traído el SAS sino el Buen Fin en su Centro de Estimulación. De que jóvenes ex tutelados por las monjas de San José de la Montaña puedan emanciparse no se ocupan los servicios sociales. Es Santa Marta la que organiza el día 8 una cena para ayudarles. ¿Qué decía la pancarta del tonto/a gaditano/a?

El Confesionario

El pregonero y el cartelista junto a Inma Lago y Ángel Gámiz abc

«El primer encuentro entre el pregonero y el cartelista fue en la basílica de las croquetas de Casa Ricardo. Testigos los conocidos periodistas televisivos Inma Lago y Ángel Gámiz» «Pues otra cara de la tele se sube a un atril. Es Rocío Amaro que en 2026 traerá un lenguaje nuevo a la exaltación de la Virgen de la Encarnación de San Benito» «Me dio pena, pero es fruto de la realidad que los que entraban en el trascoro al besamanos de la Esperanza ni miraban a la Virgen de los Reyes» «Qué alegría lo de Moises Ruz. La verdad es que estaba claro que él iba a pregonar las Glorias del año que viene» «Para el Corpus, Montserrat va a volver a sacar al profeta Elías que en su día tuvo hasta un paso»