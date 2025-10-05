Chisporroteos. El pregón de la Esperanza

Para su Esperanza con mayúsculas y para la esperanza en general. José Antonio Rodríguez, además de otras muchas virtudes, es el primer nativo digital que va a pronunciar el pregón. A su hermosa prosa y poesía se va a unir, esta vez sí, una manera ... moderna y actual de comunicar que va a enganchar a todo el mundo. Su nombre venía sonando estos años y ahora Paco Vélez se ha querido despedir a lo grande con esta elección. Su trayectoria hace presagiar un gran pregón que será de los que se recuerde.

La llamada. El pregonero la recibió en Gines, en casa de sus padres que también conocieron la noticia al instante. Entre las primeras llamadas, además de la del alcalde, estuvo la del presidente de la Junta de Andalucía, con quien trabaja directamente Rodríguez. Le dijo cariñosamente que no se vaya a escaquear para escribir el texto, algo que el pregonero hará fundamentalmente en un coche debido a sus constantes desplazamientos.

El apretón. Esta semana puede seguir la racha de buenas noticias en torno a la restauración de la Macarena. El ritmo de los trabajos es mejor del esperado y las expectativas, grandes. Para cualquier duda en este proceso ha servido la copia de la Virgen que se hizo en 2012, en el mandato de Manolo García, para que hubiera un vaciado fiel del rostro. La hizo el escultor Antonio García Romero, el mismo que realizó el del Giraldillo o el de Pasión para tener una réplica exacta, que en el caso del Nazareno del Jueves Santo se encuentra emparedada en la iglesia de San Juan de Dios.

Defecto. El nuevo manto de la Virgen de Consolación, que acaba de recibir un premio especial de los Demófilo, es un portento. Pero este pasado fin de semana se le detectó un error. Cuando la dolorosa se expuso en besamanos, los frontales visibles de la pieza mostraban como dos panderetas en los laterales a las que se te iban los ojos. El hecho de utilizar dos tipos de tela - terciopelo y tisú- generó esta especie de vacío que llamaba mucho la atención. Los expertos dicen que es fácilmente solucionable.

Viacrucis. El Consejo ha descartado hacer algo especial por el 50 aniversario del acto penitencial del primer lunes de cuaresma. Así que la elección, que tendrá lugar el proximo miércoles, será como todos los años. Una imagen –casi seguro del Domingo de Ramos– cuya hermandad lleva mucho tiempo queriendo salir aunque para ello tenga que suspender el Viacrucis propio que cada año convoca.

Nueva sede. Resultó multitudinaria la visita de hermanos de los Javieres a la Iglesia de los Jesuitas que ocuparán a partir de enero. Allí conocieron cuáles son los planes de colocación de las imágenes cuando se instalen. Y también supieron muchos que la intención es dejar el paso permanentemente montado en una de las numerosas capillas laterales.

Acólitas. Lo mismo la Mitra tendrá que dar una normativa sobre la presencia de la mujer en los cortejos litúrgicos porque cada uno hace lo que quiere. En los Estudiantes unas jóvenes fueron hasta a un despacho de abogados porque una oficial –que ahora ha perdido– no las veía de acólitas.

El Confesionario

«Vaya la maravilla que salió ayer en Jerez de la Frontera, la Trinidad de Ramón Cuenca en el palio de los Servitas de Carmona». «¿Arquillo sigue en la Academia de Bellas Artes?» «Cabezuelo está tomando la delantera al menos en las propuestas. El besamanos en San Gil y reproduciendo el montaje de 1925 lo llevan otras candidaturas.» «Fíjate cómo son los tíos. A Pepi Maya, que ha terminado el manto de la Misión de la Esperanza, los de Pakistán le han ofrecido piezas baratas para sus bordados» «Recuerda que antes de Pakistán estuvo Brenekistán» «Que bueno que Montserrat vaya a recuperar los ángeles de Roldán vendidos a Cabra en versión de Encarna Hurtado»