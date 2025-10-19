Suscríbete a
Chisporroteos. Los oficios de Jueves Santo

Si tras el Concilio Vaticano II la Iglesia era africana en África y americana en América, por qué no podía ser sevillana en Sevilla.

El lavado de pies de los oficios
José Cretario

SEVILLA

En 2026 se cumplen 70 años de los oficios vespertinos del Jueves Santo que antes eran por la mañana. A finales de los 70 José Sánchez Dubé comenzó a gestionar con el Cardenal Bueno Monreal una singularidad en la liturgia sevillana. Decía el recordado presidente ... del Consejo que si tras el Concilio Vaticano II la Iglesia era africana en África y americana en América, por qué no podía ser sevillana en Sevilla. Asenjo siempre se negó. Decía que el memorial de la Última Cena se hacía a la hora de la merienda y no era cuestión de llevarla al aperitivo. Pero cosas más raras se ven. Como liturgias pascuales el Sábado Santo por la tarde por no hablar de la misa dominical que se celebra los sábados.

