Chisporroteos. Los oficios de Jueves Santo

En 2026 se cumplen 70 años de los oficios vespertinos del Jueves Santo que antes eran por la mañana. A finales de los 70 José Sánchez Dubé comenzó a gestionar con el Cardenal Bueno Monreal una singularidad en la liturgia sevillana. Decía el recordado presidente ... del Consejo que si tras el Concilio Vaticano II la Iglesia era africana en África y americana en América, por qué no podía ser sevillana en Sevilla. Asenjo siempre se negó. Decía que el memorial de la Última Cena se hacía a la hora de la merienda y no era cuestión de llevarla al aperitivo. Pero cosas más raras se ven. Como liturgias pascuales el Sábado Santo por la tarde por no hablar de la misa dominical que se celebra los sábados.

Vital. Si se celebraran los oficios como antes, a la una del mediodía, el problema del Jueves Santo-Madrugada quedaba resuelto. Adelantando el paso de las cofradías esa tarde se podrían ampliar la Madrugada, algo tan necesario como urgente. La Iglesia se negará siempre. Prima la liturgia a la procesiones. Aunque entre una cosa y otra, el pueblo prefiera lo segundo.

Macarena. La actual junta de gobierno quiere que, cuando vuelva, la Virgen sea expuesta en el presbiterio a la veneración de los fieles. Los trabajos más complejos, la intervención sobre el rostro y las pestañas, son los que llegan ahora. Manzano ahí va a ir sobre seguro. Hay suficiente documentación gráfica para tener una referencia de cómo debe quedar la Virgen. Por cierto que Cabrero ya ha comenzado la rehabilitación tras la caída.

El Cristo de las Misericordias en el altar mayor de la parroquia @puntodefugafoto

Santa Cruz. El nuevo altar mayor de la parroquia con el Cristo en el centro se enmarca dentro de ese proceso de grandiosidad patrimonial en el que está la hermandad. En poco tiempo han avanzado mucho. Para completar el palio ahí tienen los bordados que hizo Carrasquilla hace 50 años. Pero hay un asunto del que no se quiere ni hablar como es la Virgen del primer paso. Pizarro no era un buen escultor y eso se nota mucho. La parroquia no pondría ninguna pega a que saliera ahí la dolorosa de su propiedad.

Campañas. Ni los cotizados gurús electurales americanos se explican la línea de la campaña de Luis Chamorro en Las Aguas con ese video entre oración tribal y aparición colectiva que protagonizan los candidatos. Ha hecho buena la foto estilo Romeros de la Puebla de la candidatura de Notario aunque compite con la campaña de Manuel Bustillo en Pino Montano en la que los candidatos graban videos como si fueran actores. Y cuando uno no sabe salen cosas. ¡memorables!

Las Penas. El programa del 150 aniversario está teniendo mucha altura. La cofradía que dirige Francisco Polo ha huido de lo habitual para hacer cosas distintas. Especialmente interesante fue la aportación de Eva Díaz Pérez en la ceremonia de apertura de los actos. Y tentos a la exposición del Ayuntamiento que se abre el lunes 27.

Piratas Cuando se habla de este tipo de procesiones el Ayuntamiento es el primero que se queja. Pero después, como ayer, rotula una plaza con ua advocación de una de estos grupos en la zona cero de las piratas como es el distrito Macarena. Votó a favor hasta Podemos. Ayyy los graneros de votos...

El Confesionario

Altar del Triduo de la Virgen de las Lágrimas ABC

«No me negarás que el altar del triduo de la Virgen de las Lágrimas no es original. Aunque algunos le llaman la parada de Tussam» «¿Gestiones para la Rosa de Oro desde Almonte?» «Está claro. En las Magnas no funcionan los hilos musicales como pasó en Huelva y la semana pasada en Córdoba. Es una música fuera de contexto» «Bueno, Oliert se queda libre en enero. Tenía ofertas por ahí...» «63 años después, mañana vuelve el palio de la Esperanza a San Jacinto. ¡Qué escalofrío!» «La homilía del salesiano Alfonso Francia en Jesús Obrero ante la Virgen fue impactante. Lo mejor que se ha oído allí» «Este año será aa medio gas, pero en la Milagrosa también hay previsto baile de martillos»