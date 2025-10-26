Chisporroteos. El nuevo Domingo de Ramos

Por siete votos contra uno –el de La Cena– salió adelante el nuevo Domingo de Ramos que ordena mejor la jornada porque disuelve el trenecito y crea una gran cremallera. A excepción de las dos primeras y las dos últimas, desde la tercera cada una ... sale a un lado y a otro de la Puerta de Palos. La única descontenta es La Cena, a la que con guasa le han puesto 'el brunch'. Pero como no hay mal que por bien no venga, hermanos de esta cofradía dicen que el adelanto horario, sobre todo de la entrada (los primeros pasos se recogerán de día), puede beneficiar al incremento de nazarenos y al propio misterio eucarístico que con en el actual paso apenas se ve de noche. El Amor está feliz, ya que el adelanto general de la jornada permitirá que el palio entre en la Campana a las 22.11 horas.

Javier Bonilla, delegado del Domingo de Ramos abc

Alternativas. Además de la solución «brunch», con la que se despide Javier Bonilla como delegado, había otras. Pero esta es la que más consenso suscitaba. Llegaron a barajar mandar a La Cena a volver por los Jardines de Murillo y la Ronda ante la posibilidad de que el cortejo se encontrara con San Roque en la zona de Santa Catalina. Al final habrá más controles para que ese cruce se haga en tiempo y forma. Pero, ¿ha pesado sobre esto lo ocurrido en los últimos años con La Cena? En 2023 fueron los famosos tuits dirigidos a la Hiniesta en pleno Domingo de Ramos y en 2024 el traslado de los pasos el Martes Santo a los Terceros en el que no se cumplió con el horario. Puede que todo haya pesado.

El palio rojo de Juan Manuel que fue dos veces reinterpretado ABC

Macarena. De momento, el nuevo palio es el asunto de la campaña que más debate suscita. A la propuesta de Cabezuelo de reproducir y mejorar el actual se pone sobre la mesa la de Pedro García para estudiar la creación de uno nuevo que reinterprete el actual. Esto ha generado mucha expectativa en el mundo artístico. Revisar el palio es un reto de primer nivel, máxime cuando el actual conjunto tiene un problema de dimensiones. Dijo también Pedro García que su ciclo vital había terminado. El rojo de Juan Manuel estuvo 32 años (1908 a 1940), el de Victoria Caro, 23 (1941 a 1964), y con este llevan ya más de 60 y parece que tampoco es de gran calidad. A ver cuál es la propuesta que falta, la de Notario, que tiene olor a palio rojo.

La Virgen. Quienes la han visto dicen que está preciosa después de que Pedro Manzano le haya quitado el churreteo de veladuras y barnices de Arquillo y Sánchez Rosado en junio. Pero es que también ha desaparecido el resto de barniz de la intervención de 2012. Ahora tiene un color primoroso, pero hay que rematar. Como dijo Manzano, se trata del trabajo más laborioso y más largo, algo que reduce las expectativas de una pronta presentación de la Virgen de la Esperanza.

Dos palios. Los hermanos de La Lanzada serán convocados a finales de año o primeros de 2026 para aprobar el proyecto en el que Gonzalo Navarro viene trabajando desde antes de que Fernando Carrasco fuera elegido. Sigue siendo rojo pero incluye malla y aprovecha algunos elementos del paso actual. En La Sed están iniciando los trabajos del techo de palio que se ha encargado a un joven proyectista de Triana. La idea es que también incorpore la malla para dar más luminosidad al conjunto.

La Misión de la Esperanza

Javier Hernández ABC

El artista. Algo de lo que más sorprende de la Esperanza de Triana es su aspecto. Al rostro y a la expresividad de las manos, unas manos que hablan, se une el trabajo de Javier Hernández, el hombre encargado de su atavío y que la convierte quizá en la Virgen mejor presentada diríamos que de España. Javier es un hombre de la Esperanza. Nació en una familia de anclas verdes, la de su madre María del Carmen Lucas, una trianera del barrio máquinas (barrio Voluntad) y sobrino de Josefa Lucas, de la cava de los civiles. Aprendió viendo a Fernando Morillo. Cuando el mítico vestidor estaba ya en sus últimos años, Javier era el encargado de retocar su obra. Su figura se agigantó cuando le nombraron responsable del atavío de la Virgen en el año 2007, un sitio al que llegó de la mano del recordado prioste Julián Arenas. La clave de que la Esperanza esté, como dijo el Padre Cué, «más bonita cada día» es que Hernández cuando la viste no piensa en si sino solo en la Esperanza. Hay muchos en este oficio que practican el escaparatismo, en hacer cosas para que hablen más de la persona que de la imagen. Javier no es de esos. Y vaya como se nota. Vaya como lo estamos notando en esta Misión.

El capataz. Es seguro que el paso de la Esperanza se ha movido de una manera diferente desde siempre. El abuelo, el padre o el tío de cada uno cuenta como cuando la cofradía llegaba a Triana y a pesar de ser Viernes Santo ambos pasos se mecían de una manera exuberante. La Esperanza es la única Virgen avanza dando pasos atrás. E inyectando alegría en el movimiento de sus caídas. Hay quienes piensan que esto es una exageración, como las flores, pero esto no es más que una herencia. Y el guardián de ese tesoro es Juanma López Cantero que con su hermano Paco se encargan de comandar el paso tocando la barquita de plata que sirve como llamador en la delantera del paso. «No sois ni mejores ni peores - claman los capataces- simplemente sois diferentes». Pero al margen, la cuadrilla es un portento de técnica y de fuerza que después se traduce en la manera en la que este sábado se paseó bajo un cielo de farolillos y anclas, la Esperanza de Triana.

Los fotógrafos. También ha destacado el trabajo de seguimiento que ha hecho el equipo de comunicación de la hermandad dirigido por Álvaro Sopeña que ha realizado una cobertura ágil y actual en los medios de la hermandad y que también ha proporcionado al resto material de calidad. Junto a Manu Gómez, Fran Santiago, Víctor Espinosa, Andrés Cobos, Pedro J Cabrera o Domingo Pozo son entre otros los fotógrafos que forman parte de este grupo.

El Confesionario

«Es un gran acierto enseñar el paso y el misterio del Buen Fin en el templo. Pero esa Magdalena, que es magnífica, debería estar más visible y mejor expuesta. Yo diría que es de lo mejor que tiene la cofradía». «Lo de que Cabezuelo votó contra la restauración es un bulo. Él mismo enseñó públicamente su papeleta del «sí» en el cabildo de julio». «Bueno, ya se han celebrado actos electorales macarenos hasta en Córdoba». «Sí, te dirán que la casa es muy cara, pero te juro que no entiendo cómo están dilatando tanto la restauración del Amor. Claro, Pedro tiene mucho trabajo, pero...». «La expresión de Gutiérrez de la Peña de que el paso de Los Estudiantes está secuestrado es buenísima...».