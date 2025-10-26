Suscríbete a
Chisporroteos. El nuevo Domingo de Ramos

Hermanos de la Cena dicen que el adelanto horario puede beneficiar al incremento de nazarenos y al propio misterio eucarístico que no irá mucho tiempo de noche.

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

El paso de misterio de la Cena
José Cretario

SEVILLA

Por siete votos contra uno –el de La Cena– salió adelante el nuevo Domingo de Ramos que ordena mejor la jornada porque disuelve el trenecito y crea una gran cremallera. A excepción de las dos primeras y las dos últimas, desde la tercera cada una ... sale a un lado y a otro de la Puerta de Palos. La única descontenta es La Cena, a la que con guasa le han puesto 'el brunch'. Pero como no hay mal que por bien no venga, hermanos de esta cofradía dicen que el adelanto horario, sobre todo de la entrada (los primeros pasos se recogerán de día), puede beneficiar al incremento de nazarenos y al propio misterio eucarístico que con en el actual paso apenas se ve de noche. El Amor está feliz, ya que el adelanto general de la jornada permitirá que el palio entre en la Campana a las 22.11 horas.

