Chisporroteos. Mediatrix o no mediatrix

El Vaticano ha zanjado el intento histórico de dictar otro dogma de la Virgen con un documento en el que se precisan dos cosas: que María no puede ser considerada corredentora y que es mediadora en tanto que intercede. La disquisición teológica, apenas práctica para ... el hombre de hoy, puede que esté necesitada de explicar a todas las hermandades y en especial a las que llevan tiempo protestando su fe en la mediación o que sacan insignias alusivas. Si Marcelino Manzano no toma la delantera en esto dará pie a que todólogos ignorantes adoctrinen.

San Gonzalo. La decisión del Padre Lombo de resetear el proceso electoral era su única salida después del monumental lío que ha formado con los certificados de bautismo. Hay párrocos que consideran que sus certificados expedidos tienen una validez que el Arzobispado rechaza. El caso es que ahora de nuevo pueden presentarse las dos listas ya con los «papeles» en orden. Y lo más lamentable: toda esta locura de la «idoneidad» de los candidatos dio pie a que en el reciente cabildo se hablara públicamente de situaciones personales de hermanos, que si vive sin estar casado, que si esto y que si lo otro. Vergonzoso.

Nueva junta en Las Aguas ABC

Aguas. La victoria de José Méndez (255 votos) sumando los mismos votos que las dos restantes listas (Francisco Javier Arcos 186 y 69 Luis Chamorro) abre las puertas a la modificación del actual misterio desplazando al ángel que ahora impide una visión frontal de la imagen principal. Pero también es un respaldo a la actual línea de trabajo del saliente, Narciso Cordero, del que Méndez era su teniente. El resultado da para otro análisis, el rechazo frontal a la imagen que ha dado la candidatura de Luis Chamorro (Chamorro es un gran hermano de las Aguas) aplicando técnicas de redes sociales que más que atraer lo que han hecho es espantar votos.

Paso del Cristo de las Almas de Murcia obra de los hermanos Cava ABC

Murcia. Un día después de la Magna que celebraron en esta capital cada vez se pone más en valor la nueva escuela de escultura heredera de Salzillo y extendida por todo el Levante. Sus más claros exponentes son Ramón Cuenca, de Alicante, y los Hermanos Cava de Murcia que pueden reparar esa ausencia de la escultura de corte salzillesco de Sevilla que también es escasa en Andalucía.

Candidatos. Es una buena noticia para la Semana Santa que Fermín Vázquez se mantenga en un segundo mandato después de unos cuatro años brillantes que han supuesto una actualización de esta histórica hermandad. La verdad es que hay una generación de hermanos mayores más o menos de la misma edad, La Amargura, San Roque, La Trinidad o Las Penas entre otras, que están dando muchos pasos adelante en sus cofradías sin renunciar a la identidad. Vázquez presenta al Santo Entierro una lista compuesta sólo por hermanos aunque ha intentado sin conseguirlo que las hermanas también se hubiesen incorporado.

Los nuevos hermano mayor y teniente de San Isidoro ABC

San Isidoro. Lo que ha ocurrido tras las votaciones es entrañable. Ha resultado elegido Miguel Ángel Arcenegui, hijo y nieto de hermanos mayores homónimos. Otro dato interesante es que por primera vez una mujer, Reyes López Carrasco aparece como teniente y otra, Mar Chaves, como prioste.

Cartel de Nuria Barrera para el pregón de la Esperanza ABC

Carteles. Uno que está y otro que se espera. Nuria Barrera presentó el del 50º pregón de la Esperanza. Una emotiva pintura de la Trinidad sobre las fotos de todos los pregoneros, entre ellos, el de este año, Antonio Cattoni. El que se aguarda con expectación es el de Córdoba después de que ayer se anunciara su encargo a Jonathan Sánchez Aguilera.

La vuelta. El regreso de la Macarena sólo depende de Pedro Manzano. De nadie más. Decían que el aniversario de la Rosa de Oro, el 3 de diciembre, podría ser buen día.

El Confesionario

El palio de la Virgen del Desamparo de la Hermandad del Prendimiento de Jerez, obra de Caro REPORTEROS JEREZ

«Si quieres saber cómo era el palio rojo de Juan Manuel vente a Jerez y deléitate con el del Prendi. Lo hizo el taller de Caro inspirado en el rojo de la Esperanza.» «¿Te suena que José Antonio Fajardo era el elefante blanco en la Macarena?» «Alguien que se hacía llamar como el teniente del Dulce Nombre abrió una cuenta en twitter para apoyar a un candidato macareno. Ni se me pasa por la cabeza que un teniente hiciera algo así» «Curro se ha caído del cartel de Los Gitanos. De momento la única candidatura de dentro es la de Emilio Jiménez» «¿Sabes si el hermano mayor de la Estrella le ha pedido a Moeckel que le organice el año que viene el festival taurino? «El libro de Las Penas promete. Tiene hasta un estudio odontológico del Señor»