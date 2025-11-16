Suscríbete a
Chisporroteos. Mediatrix o no mediatrix

Si la Delegación de Hermandades de Marcelino Manzano no toma la delantera en explicar el documento del Vaticano, dará pie a que todólogos ignorantes adoctrinen

El Mediatrix del Cachorro ABC
José Cretario

SEVILLA

El Vaticano ha zanjado el intento histórico de dictar otro dogma de la Virgen con un documento en el que se precisan dos cosas: que María no puede ser considerada corredentora y que es mediadora en tanto que intercede. La disquisición teológica, apenas práctica para ... el hombre de hoy, puede que esté necesitada de explicar a todas las hermandades y en especial a las que llevan tiempo protestando su fe en la mediación o que sacan insignias alusivas. Si Marcelino Manzano no toma la delantera en esto dará pie a que todólogos ignorantes adoctrinen.

