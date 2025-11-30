Suscríbete a
Chisporroteos. La hora de la verdad

Las tres listas estiman que quien consiga 2000 o 2100 votos se puede hacer con la victoria

Los tres candidatos macarenos: García, Notario y Cabezuelo
José Cretario

SEVILLA

Las tres candidaturas macarenas van a desplegar durante todo el día una infraestructura muy potente para, en unos casos facilitar la llegada de los votantes y en otro verificar la asistencia de quienes han comprometido su voto. Una de ellas ha creado una red de ... colaboradores para obtener en tres momentos del día una idea aproximada de cómo va la cosa, de tal manera que a las ocho de la tarde, cuando se cierren las urnas, se tenga una idea aproximada del resultado. Se trata de una especie de encuesta «israelita» pero al estilo macareno. Las tres listas estiman que quien consiga 2000 o 2100 votos se puede hacer con la victoria teniendo en cuenta que lo previsto es que puedan acudir de 4.500 a 5.000 hermanos. Una participación por debajo de este techo podría alterar las previsiones de resultados. Hay candidaturas que han establecido cuarteles en los alrededores de la Basílica como la de Notario en la Resolana o la de Cabezuelo en la calle Macarena.

