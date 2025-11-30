Chisporroteos. La hora de la verdad

Las tres candidaturas macarenas van a desplegar durante todo el día una infraestructura muy potente para, en unos casos facilitar la llegada de los votantes y en otro verificar la asistencia de quienes han comprometido su voto. Una de ellas ha creado una red de ... colaboradores para obtener en tres momentos del día una idea aproximada de cómo va la cosa, de tal manera que a las ocho de la tarde, cuando se cierren las urnas, se tenga una idea aproximada del resultado. Se trata de una especie de encuesta «israelita» pero al estilo macareno. Las tres listas estiman que quien consiga 2000 o 2100 votos se puede hacer con la victoria teniendo en cuenta que lo previsto es que puedan acudir de 4.500 a 5.000 hermanos. Una participación por debajo de este techo podría alterar las previsiones de resultados. Hay candidaturas que han establecido cuarteles en los alrededores de la Basílica como la de Notario en la Resolana o la de Cabezuelo en la calle Macarena.

La Virgen. La Macarena no entra en la campaña. La Esperanza tiene ya terminado el rostro y ahora lo que queda es rematar la pintura de las partes no visibles. Quienes la han visto dicen que está preciosa, que recuerda aquella Virgen de las postales previa a la restauración de Arquillo de 1978 que también en su día recibió críticas (ahí está lo que escribió Juan Carrero en sus anales) Quizá lo inesperado haya sido ese descubrimiento de que la pasta de madera ya se utilizó en la intervención del profesor de 2012. Interpretaban miembros de la candidatura de Notario que esto daba un giro al guion o al relato porque aquella vez estaban en la junta sus dos oponentes.

Los Panaderos. Hubo sondeó a la Orden de San Juan de Dios que gestiona la Iglesia de la Misericordia de la Plaza de Zurbarán para explorar la posibilidad de una salida desde ese templo ante los graves problemas organizativos. Al final se dieron cuenta de que los perjuicios eran mayores que los beneficios. Así que operación abortada. En todo caso el drama sigue ahí. Un candidato en un reciente proceso electoral llegó a sugerir ese cambio de sede sólo para el Miércoles Santo. Y hasta dirigió la mirada a la calle Jesús del Gran Poder, al templo de los jesuitas que a partir de ahora gestionarán Los Javieres.

Madrugada. Que el Gran Poder diga que no tendría problemas en que se adelante la jornada es ya tener mucho ganado de cara a la negociación. El Silencio siempre ha sido remiso pero, como vino a decir a ABC Ignacio Soro reelegido hermano mayor de San Lorenzo, estos tiempos ya no tienen que ver nada con las Madrugadas antiguas. Consta que el Consejo está trabajando el tema. No consta que el Arzobispado quiera poner de su parte adelantando los oficios del Jueves.

Trayectoria. Desde la llegada de Enrique Esquivias en 2004 en el Gran Poder ha existido una especie de sucesión natural que le ha dado un alto grado de estabilidad institucional a la corporación. Tras Soro quien se asoma como lógico delfín es el teniente, Manuel León aunque la junta también es una especie de laboratorio donde se forman futuros dirigentes. Ahí está Carlos Colón Lasso de la Vega y si quisiera su madre María Lasso cuya valía ha quedado demostrada en todos sus años como hermana.

El Confesionario

La Amargura IGNACIO RAGEL

«Qué cosa tan bonita la saya que estrenó la Amargura en su besamanos de la semana pasada. Es una casulla antigua adaptada por las hermanas Rama» «Los Jesuitas estaba como para que entrara la UME, No veas la cantidad de suciedad que hemos sacado. Ahora vamos a ver dónde ponemos el San Francisco Javier que será para nosotros como el San Judas Tadeo para el Silencio» «El espectáculo Sevilla Reza de 2026 que organiza Manolo Marvizón se va a Fibes, y además estará dos días, 13 y 14 de febrero» «Hasta Manolo García ha entrado en campaña apoyando a Cabezuelo como lo hizo Juan Ruiz con Pedro. Los tiempos cambian querido amigo. Por cierto Manolo ya está mejor tras salir del hospital» «¿Tu sabes qué está pasando en el Sol? Fíjate que este era un fin de semana que debía ser de júbilo por lo de la nueva túnica. Pero me consta que se han registrado episodios de tensión»