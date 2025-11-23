Suscríbete a
gota a gota

Chisporroteos. Héroes de la Misión.

Hoy esta chiquilla, Victoria, ya tiene una razón más para eso, para la esperanza.

El hermano mayor de la Esperanza de Triana con Victoria
SEVILLA

Cuando han pasado las semanas y las cosas se aprecian con perspectiva la evidencia se ve con más claridad. La Misión de la Esperanza de Triana ha servido. Solo porque se le diera visibilidad a una niña de 6 años, Victoria Esperanza que ha conseguido ... dos donantes de médula para aliviar su patología ha merecido la pena el mes que la Virgen ha estado fuera de su casa. Victoria era la niña que llevaba en sus brazos Sergio Sopeña, el hermano mayor, cuando la Esperanza venía de regreso a Triana y de camino se pasó por el hospital. Hoy esta chiquilla ya tiene una razón más para eso, para la esperanza.

