Chisporroteos. Héroes de la Misión.

Cuando han pasado las semanas y las cosas se aprecian con perspectiva la evidencia se ve con más claridad. La Misión de la Esperanza de Triana ha servido. Solo porque se le diera visibilidad a una niña de 6 años, Victoria Esperanza que ha conseguido ... dos donantes de médula para aliviar su patología ha merecido la pena el mes que la Virgen ha estado fuera de su casa. Victoria era la niña que llevaba en sus brazos Sergio Sopeña, el hermano mayor, cuando la Esperanza venía de regreso a Triana y de camino se pasó por el hospital. Hoy esta chiquilla ya tiene una razón más para eso, para la esperanza.

Antonio Santiago el pasado fin de semana en la Veracruz de Alcalá del Valle ABC

Un experimento. Antonio Santiago está detrás de realizar el mayor estudio que se ha hecho hasta el momento sobre las consecuencias físicas del trabajo del costalero. Quiere monitorizar a varios hombres, colocando sensores en los costales y otros artilugios para saber cuánto peso reciben y parámetros como la frecuencia cardiaca y sus alteraciones, el oxígeno en la sangre o la tensión. Lo comentó entre otras cosas en la conferencia inaugural del Otoño Blanco de la hermandad de la Veracruz de Alcalá del Valle.

Balcanización. En La Estrella siguen los coletazos del reciente proceso electoral en el que el actual hermano mayor Carlos Martín se impuso por solo 7 votos. Un cabildo que debía ser de trámite para aprobar la restauración del Cristo por Pedro Manzano se quedó solo a la mitad. Los hermanos aprobaron la restauración pero pidieron más informes. Todo después de que Manzano - el actual número uno en su terreno- expusiera el suyo. Personas relacionadas con la candidatura que perdió llevaron la voz cantante. Y también se detectó un grupo que se coordinaba dentro del cabildo enviando mensajes por el móvil.

Túnica del Nazareno de Alcalá de Guadaíra ABC

Artesanos. En la muestra Sevilla Fecit del Ayuntamiento destaca mucho este año el sector del bordado con una serie de piezas en la que se demuestra el gran momento que viven los talleres. Llama mucho la atención la túnica que los devotos le regalaron esta cuaresma al Nazareno de Alcalá de Guadaira, una pieza bordada por Grande de León al estilo de las antiguas que estaban trabajadas en toda la extensión del tejido. Al igual que la última túnica del Gran Poder, esta también contiene en su interior el nombre de todos los donantes que contribuyeron para hacerla posible.

Albarrán. Efecto colateral de los libros del fotógrafo de Enrique Guevara y Emilio Balbuena es que esa estética de mediados del siglo XX se está recuperando en muchas imágenes y en muchos altares de culto o montaje. En el tercer y no último tomo que se acaba de presentar hay una buena muestra de ello.

Arteaga. Ha tenido una experiencia que le ha turbado con la reciente obra de la Virgen de la Paz para Medjugorje. A la imagen le incrustó como adorno cinco piedras semipreciosas en el cuello sin saber que el primer supuesto mensaje de la aparición se denomina «el de las cinco piedritas»

Viernes Santo. En una ausencia generalizada de solidaridad entre hermandades -ahí está el caso de las Visperas, reconforta lo de este día. Tras el reparto de tiempos del Consejo, La Carretería, La O y San Isidor sus los minutos ganados a Montserrat y la Mortaja. Chapeau.

El Confesionario

«Oye, deséale mejoría de mi parte a Manuel Antonio Santiago, que tras una caída doméstica se ha fastidiado el hombro y se tiene que intervenir» «Arte el de Paco García que para determinar el orden de las entrevistas a los candidatos macarenos en Cruz de Guía hizo hasta un sorteo...» «No sabía yo que el nuevo misterio del Decreto iba a ser de talla completa y que cada figura tendrá un elemento movible» «Las tres candidaturas dicen que tienen buenos datos. To creo que con una previsión de 5000 asistentes a las votaciones, el que saque 2.100 ó 2.200 se lleva la vara de las capillas» «Pepe Cristóbal es como un Lexatín. ¿Has visto lo tranquilitos que están ahora en Los Panaderos?»