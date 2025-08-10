Suscríbete a
Chisporroteos. Dos meses para la misión

Para ir a las 3000 viviendas la Virgen estrenará una versión reducida del manto de los dragones obra de Sánchez de Los Reyes que culmina en estos días Pepi Maya.

La Esperanza de Triana
La Esperanza de Triana ABC
José Cretario

José Cretario

SEVILLA

Como el que no quiere la cosa, estamos ya a menos de dos mese de que comience la Misión de la Esperanza cuyo pistoletazo de salida será el 3 de octubre. Pese al verano, en la calle Pureza se prepara la compleja logística que suponen ... los traslados, los actos en las parroquias o el congreso. La cofradía ha tenido claro que en el Polígono Sur tiene que pasar necesariamente por unas calles sin las que no se entendería esta misión. En breve se conocerán los itinerarios ya bendecidos por el Cecop.

