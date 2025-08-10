Chisporroteos. Dos meses para la misión

Como el que no quiere la cosa, estamos ya a menos de dos mese de que comience la Misión de la Esperanza cuyo pistoletazo de salida será el 3 de octubre. Pese al verano, en la calle Pureza se prepara la compleja logística que suponen ... los traslados, los actos en las parroquias o el congreso. La cofradía ha tenido claro que en el Polígono Sur tiene que pasar necesariamente por unas calles sin las que no se entendería esta misión. En breve se conocerán los itinerarios ya bendecidos por el Cecop.

Patrimonio. Y en el no parar de estrenos, la Virgen sacará por primera vez una versión reducida del manto de los dragones que está culminando en su taller Pepi Maya. Este manto de la misión diseñado por Javi Sánchez de los Reyes tiene el mismo estilo cerámico del que le sirve como referencia, sus correspondientes dragones y la palabra Esperanza bien grande. El terciopelo es de un verde más claro que el original que tal vez resulta demasiado oscuro. Ese será el que la Esperanza lleve a las 3000 viviendas.

Uno de los sistemas para eliminar las plagas por infrarrojos SAMITECH

La Macarena. El martes por la noche se sacará el pañuelo para decirle hasta pronto. Antes de lo previsto -dicen que no hay prisas pero tampoco pausas- la empresa Samitech empezará el primer trabajo que es la eliminación de los xilófagos. La tecnología «Heat Wrap» que emplea la compañía es a través de placas de rayos infrarrojos que con calor van reduciendo la presencia de las plagas de la madera. Este proceso que se realizará en las instalaciones de la casa hermandad estará controlado en todo momento por Pedro Manzano.

Aires acondicionados. La Asunción y La Pastora de Cantillana que salen en agosto y septiembre, cuentan con un sistema de climatización en sus pasos para aliviar a los costaleros en momentos de temperaturas extremas. Sería estupendo que las parihuelas que se hagan a partir de ahora lleven un sistema similar.

La iglesia es suya. En plena canícula se ha conocido la nueva vida que le espera a Los Javieres necesariamente distinta a la actual porque ahora se trata de gestionar dos templos y unas instalaciones enormes. La cesión de Los Jesuitas es una gran noticia que avala la gestión de José Antonio Oliert al frente de la hermandad.

Menos procesiones. La operación «marcha atrás» del Arzobispado para limitar actos de culto extraordinarios ha empezado por la provincia de manera experimental. Dos ejemplos de Arahal: la hermandad de Jesús hace 400 años que llegó a la parroquia (caso parecido a la Amargura) y no han autorizado la salida. La Esperanza está de misión por el año santo y tampoco han dejado que saliera en el paso.

El tercer hombre. Después del cabildo de la Macarena el escenario electoral aparece algo diferente. Ahora están las cosas tan poco claras, que en diversos sectores comienza a hablarse de una nueva persona que rompa la dinámica de los actuales dos bloques. Ya se sabe que Gabriel Rojas no ha querido nunca aceptar el guante y que es una incógnita que ese guante lo quiera coger Fernando Vaz. Pero ni los casi 1000 votos positivos del cabildo son un aval aunque los casi 500 negativos sí pueden ser un lastre.

El Confesionario

La Soledad de Castilleja bajo el palio para la salida extraordinaria del día 14 RAMIREZ FOTOGRAFOS

«¿Es verdad que en Los Terceros van a sonar tangos de Gardel cuando comience a restaurarse el retablo mayor?» «No se si la ruptura ha sido de Alcosa con Virgen de los Reyes o al contrario. Lo que no me extraña es que haya un tercero en discordia» «Oye Cretario, no has comentado nada del retablo de azulejos de la Virgen del Rocío del Beso de Judas descubierto cuando la coronación...» «Hay muchos compañeros y amigos que han arropado al cura Antonio Muñoz en el fallecimiento de su madre» «Pues no te extrañe que la gente empalme la procesión extraordinaria de la Soledad de Castilleja de la Cuesta del día 14 con la salida de la Virgen de los Reyes»