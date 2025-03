Chisporroteos. El Decreto

El camino de reformas coherentes que ha tomado la Trinidad se ha coronado esta semana con la aceptación del nuevo misterio de Arteaga para el primer paso. Cuando las cosas no funcionan hay que tomar medidas radicales. Y eso le ocurría a un paso que ... en los años 90 perdió su carácter. La idea del imaginero no lo devuelve a sus orígenes, hoy no se entendería, pero bebe de ellos para crear una composición dinámica y diferente a la de un grupo convencional. Y en cuanto a diseño lo mejor es la recuperación de la mandorla dorada para enmarcar a la Trinidad, antes representada por aquella ráfaga conocida como la galleta.

Nuevo misterio de Martín Nieto para la Humildad de Lebrija ABC Lebrija. Coincidió esta aprobación con la presentación, también el viernes, del muevo misterio de Martín Nieto para la Humildad. Una iconografía no no es fácil de resolver en la que el escultor incorpora a los dos ladrones en la delantera y a cinco romanos atrás. Y más. Y en esta corriente de renovación escultórica se mete Jesús Despojado uno de cuyos candidatos que es a la vez jarrón chino, Manuel Vicedo Durán, alza la voz a favor del cambio. Durante su anterior mandato -de 1991 a 2000- la cofradía rechazó un boceto de Arteaga pero aceptó el actual conjunto porque se trataba de un regalo. Estudiantes. La decisión de estrenar o no este año el nuevo paso va a depender de que en estos días estén acabadas las piezas necesarias como para que la obra quede lo más cercana a su estado final. En la hermandad hay ganas de que el Cristo de la Buena Muerte salga a la calle con unas andas distintas a ese «paso provisional» que lleva utilizando desde hace casi cien años. Con el paso nuevo y elecciones antes del verano, Jesús Resa pondría el punto y final a su mandato La Oliva. »La banda seguirá sonando igual de bien esta Semana Santa» _así se ha expresado la directiva de la formación que esta semana vió como al directora Irene Gómez dejaba la batuta con un comunicado muy crítico. El mar de fondo no es nuevo. La gota que colmó el vaso llegó en la gala del día de Andalucía cuando Abel Moreno -premiado este año- cogió la batuta para dirigir la formación algo que no vio bien la directora. Esto y unas cuestiones de tipo personal han desencadenado la tormenta que ahora se intenta apaciguar. Adiós a la pascua común. La situación del Papa ha dejado en barbecho su proyecto de la fecha fija para la Semana Santa. Existe un grupo de trabajo pero con el pontífice en la situación que ha quedado, los conocedores de la dinámica vaticana no creen que haya ya muchas reformas al respecto. Besamanos de la Virgen del Valle abc Día grande. El Amor ha adelantado a hoy la mudá de sus pasos y la colocación de la rampa. De otro lado se celebran besamanos de imágenes capitales como La Estrella, cuajada de flores y la Virgen del Valle que ha sido expuesta con una solemnidad espectacular. La Madrugá. ¿Desvelará algún dato nuevo Juan Miguel Vega el martes en el Mercantil durante la presentación de la nueva edición de su novela enriquecida con nuevas investigaciones? Ojalá. Apunta a reencuentro con la historia el palio de Madre de Dios de la Palma. La Virgen, la ráfaga... A ver el Miércoles Santo cuando le pongan las flores. El confesionario Entrega del Jarrillo de Lata al Palermasso ABC «Oye qué pedazo de saeta cantó Jesús Heredia, con más de 90 años, en la gala de Semana Santa de Sevilla de José Antonio Rodríguez» »Gran idea la de la tertulia de López Carrasco Luis Rodríguez Salinas, Luis Rodríguez García ,Rafael Bescansa Manu Lamprea y Manuel Esteban de entregarle el Jarrillo de Lata a los Palermasso» «¿Una Campana sin vallas? Escuché a Manolo Alés hablar de eso. Sería devolverle a la plaza su condición de espacio abierto» «Va Esther Ortego a Barcelona a pregonar la Semana Santa y a los dos días anunciar el Monasterio de Montserrat una salida extraordinaria de la Moreneta» «Caro Romero va a celebrar el jubileo de su pregón con el brazo en cabestrillo. Lo operaron tras caerse y ha salido bien» El decano de los saeteros, Jesús Heredia ABC

