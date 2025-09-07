Chisporroteos. Comienza la restauración

Con las enaguas y una capota. Así se encuentra la Macarena a la espera de que mañana salga de la bolsa donde se le han combatido los xilófagos. Cubierta por un film plateado, la sala de curas se encuentra situada en una de las dependencias superiores que esta semana visitó el delegado de Patrimonio del Arzobispado. Antonio Rodríguez Babío tiene la especial indicación de la Mitra de hacer un seguimiento permanente de los trabajos. La primera faena de Pedro Manzano será comenzar analizar el nudo de la madera que se encuentra en la parte dorsal el busto donde un clavo de forja podría haber generado un foco de pudrición parda. En la antesala de las dependencias no han faltado nunca flores frescas para la Virgen.

El retablo. La comisión que está trabajando ya sobre el altar de Los Terceros será la que determine si retira el añadido de los años setenta donde se coloca el apostolado de la Cena. Si se quitara para devolver al retablo un aspecto más parecido al original, los apóstoles tendrían que buscar acomodo en alguna otra capilla del templo.

Violencia. El periodista Curro Bono sufrió un intento de agresión este verano en una discoteca del Puerto de Santa María. Según su testimonio, se acercaron jóvenes que él identificó como de la hermandad de la Macarena en una actitud intimidatoria y amenazante. Como sería la situación que tuvo que intervenir hasta el personal de seguridad del local para que la cosa no fuera a mayores. Estas actitudes son incompatibles con ser miembro de una cofradía. Y lo preocupante es que quienes protagonizan estos comportamientos sea gente tan joven.

Todos a una. Desde que la Esperanza de Triana difundiera su adhesión al mundo del Arte Sacro, la mayoría de las hermandades se han sumado a esta iniciativa que ha aunado a cofradías, Consejo, instituciones y artistas. El miércoles que viene en la Cámara de Comercio se va a leer un manifiesto para que quede claro que en este barco reman todos. O casi todos.

Nada que ver. Una obra a veces encumbra a un artista y otras veces no contribuye a ensalzar su imagen. En el cartel de la coronación de la Pastora de Santa Marina, José Cabrera aparece irreconocible. Más que un cartel es una ilustración o viñeta que se entiende dentro de la hermandad pero no fuera. Muchos tienen claro que ha sido una obra teledirigida.

Bruselas. El Alcalde es uno de los mayores fans de la Agrupación Virgen de los Reyes. Él fue el que sugirió que justo esta banda fuera a tocar a la capital belga en los días de la exposición de Arte Sacro en el Parlamento Europeo. En su línea creativa la formación ha publicado una ilustración de Carlos Fernández en la que aparece el icono belga Tintin junto a un cohete con el logo de la banda. Lo bueno sería que vistieran con el uniforme al mismísimo Manneken Pis

Congreso gitano. El 26 de septiembre todo el mundo tendrá la oportunidad de ver a la Virgen de la Esperanza de Utrera que saldrá de manera extraordinaria. Hablando de cosas extraordinarias ¿se va a hacer algo con el Señor de la Salud este año que se recuerdan los 6 siglos de presencia gitana en España?

«El ticket de José Luis Notario es Alberto Pérez, el diputado mayor» «El mercado de fichajes macareno sigue abierto. ¿María Luisa Gayán? Ella es también del Gran Poder. Morillas Jr también se cotiza» «Marcelino acaba de volver de La India. Allí se ha ordenación un seminarista formado en Sevilla» «Oye, ¿cómo salió la Esperanza el año del dogma? En paso de gloria. ¿Y en el 2000 cuando se cumplieron 50 años? En paso de gloria...» «Esta misma semana conoceremos ya al cartelista de la Fiestas. Me dicen que el Ayuntamiento va a dar otro pelotazo» «Hablando de artistas, felicita a Jonathan Sánchez Aguilera. El Ayuntamiento de su localidad le acaba de nombrar coriano del año»

