Chisporroteos. Ciudad de procesiones

Un día de estos van a convocarse manifestaciones antipasos. Porque el exceso llega ya desde lo inaudito. Ahora son los colegios los que organizan sus cruces de mayo pero no para dar vueltas alrededor del campo de futbol, sino para salir a la calle con bandera banda y música, con el correspondiente corte de tráfico. Estos cortes están llegando a poner a la Policía Local en tal grado de saturación que lo mismo habría que fundar la policía morada solo para este tipo de trabajos. Hace falta racionalizar. Y lo mismo educar. No solo en esta materia sino en urbanidad. Así se evitaría que por ejemplo el hermano mayor de una sacramental pura insultara al Alcalde porque la policía no llegó a tiempo para cortar su procesión del Corpus. En su instagram escribió, dirigiéndose al Alcalde: «no teneis vergüenza»

Menos procesiones Que lo mismo es la Mitra la que tiene que regular las procesiones parroquiales que salen por calles vacías. Si todas las parroquias se pusieran a sacar custodias habría que traer a la UME a regular el tráfico. O destinar la recaudación de los cepillos a pagar las horas extras de la Policía Local, que a estas alturas del año ya están todas gastadas.

Santa Marta. Anoche tuvo lugar en el patio redondo de los Salesianos de Triana 11ª cena benéfica destinada al proyecto de emancipación de jóvenes del hogar de San José de la Montaña. La verdad es que la respuesta de la cofradía ha sido multitudinaria, más de 300 personas, y también la de los grupos hosteleros que tan vinculados se encuentran desde su fundación con la cofradía. Lo emotivo también es que un grupo de 15 jóvenes que van a verse beneficiados por esta ayuda estuvieron también anoche en este acto de la cofradía del Lunes Santo.

Centuria. La banda ha sabido reinventarse. El salto cualitativo que ha dado la formación musical desde que Paco Moraza cogió la batuta ha pasado por adaptar una formación de corte clásico a los nuevos tiempos sin perder su impronta. Esa reinvención es la que quizá necesita la Banda del Sol que llegó a ser top en los años 90 pero que después, y quizá por la falta de una línea definida ha ido perdiendo esa posición. El Sol toca muy bien. Hace poco comenzó una nueva etapa que es de esperar culmine con su renacimiento.

Alcosa. Qué composición más poco vistosa es la que va a sacar el Divino Perdón el domingo que viene. Las dos imágenes juntas de esa manera en un solo paso no pegan ni con cola.

San Pablo. Uno de los candidatos, Antonio Carmona quiere acortar los tiempos de la cofradía en la calle. La idea es reducir de 75 a 90 minutos y adelantar la llegada al barrio. Manejan 6 propuestas alternativas.

This is Macarena. Es el sugestivo título del nuevo programa producido por la hermandad en el que José León va a explicar con detalle el patrimonio de la cofradía. El primer episodio, extraordinariamente interesante ha versado sobre la corona y la inspiración de Juan Manuel en la decoración de Joyería Reyes. Era desconocido hasta ahora que la pieza tiene uno de los elementos más característicos del modernismo como es el golpe de látigo del Art Nouveau. Enhorabuena.

Cierre de los Jesuitas. A los Javieres en su día le dijeron que no se metieran en el tema; que las gestiones iniciadas para poder trasladarse a la Iglesia de los Jesuitas las paralizaran. Todo porque en algún departamento del Arzobispado tenían reservadas las instalaciones con dos templos a la Pastoral Juvenil, un departamento diocesano sin magnitud como para residir en un edificio religioso inmenso. El domingo pasado se dio la última misa. Como no sean hermandades, una o dos, las que lo gestionen y se hagan cargo del templo -cuanto antes mejor- esas Iglesias se terminarán deteriorándose.

Cumbre. En «La guasa» se reunió el viernes lo más granado del mundo del martillo. Allí se citaron Manolo Villanueva, Antonio Santiago, Ismael Vargas y Paco Ceballos con Julio Vera para dar cuenta de una de las especialidades del capataz del Cachorro: la berza gitana, que es un espectáculo gastronómico. Allí hablaron del mundo del costal, de los innumerables episodios vividos y de camino brindaron por el futuro retoño que espera Julio Vera para el 5 de enero.

«El Estado Mayor anda un poco en la enfermería. Paco Vélez está saliendo de una lumbalgia y el Delegado de Fiestas Manolo Alés se encuentra recién operado de la garganta por el hermano mayor de la Estrella Carlos Martín. Es ahora como el nuevo mudo de Triana» «Por cierto quienes se recuperan muy bien de las operaciones son el primitivo Joaquín Delgado-Roig y Carlos Villanueva» «El cura lleva pidiendo tiempo la intervención en Orfila pero Marcelino no está por la labor» «¿Tu sabes si los pasos y las parihuelas de Las Cigarreras se van a guardar en Tablada? Y los ensayos ¿también en recinto militar?

