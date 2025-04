Chisporroteos. Calles, horas y cupo

En los itinerarios de la procesión del Congreso que adelantó ABC y que ahora se encuentran esperando el retoque de un par de calles se ve como las cuatro hermandades de penitencia que participan se lo han tomado de manera muy diferente. La Macarena y el Gran Poder regresan por el camino más corto de entre los posibles. La Esperanza de Triana y el Cachorro aprovechan la procesión para recorrer partes del barrio por las que nunca pasan. El Cachorro cumple sus deseos de llegar hasta Santa Cecilia y la Esperanza pasa por Castilla buscando las calles de los ceramistas.

Miscelánea. Lo de los pasos sorteando las lucen navideñas es cuando menos llamativo. Que la Virgen de los Reyes llegue hasta la Maestranza es para aplaudir, ahora sí, al Cabildo Catedral. Lo anterior no lo entendía nadie. La logística que tiene que montar la ciudad para recibir a decenas de miles de personas es increíble. Algo vital es buscar una bolsa de aparcamientos para la gente que venga en coche. Parece que van a servir los de la Feria desde donde Tussam pondrá lanzaderas.

El cupo. El ambiente que se detecta de cara a la votación de mañana no es favorable a la propuesta de las Vísperas. Y no es ya por la equiparación -que también- sino por la inseguridad que genera el hecho de tener que meter ahí a todas las que vengan que no se saben cuantas pueden ser. Las proponentes sin embargo dispondrían de una bala en la recámara: otros planes para la equiparación. No generan el dinero de la carrera- aseguran- porque las que van a la Catedral son las que no permiten que puedan pasar por la carrera oficial. Si es por falta de espacio, que se amplíe ese espacio...

Roma 2025. A los Ayuntamientos de Málaga y Sevilla les van a pedir dinero para sufragar los gastos de traslado de las imágenes. Hablan de 300.000 por cabeza. La mejor noticia de la semana es que la misa de clausura del jubileo de los cofrades la oficiará el Papa en la Plaza de San Pedro y no en el antiguo Aeropuerto de Centocelle que está a 15 kilómetros del centro de Roma. Se supone que esa misa la presiden El Cachorro y la Esperanza. Lo que se ha vuelto a replantear es el recorrido. Buscan uno alternativo al de los Foros Imperiales. Dicen que será corto. Es decir que hablamos de una procesión de tres o cuatro horas que estará precedida de otra con imágenes de Italia, Francia y Portugal.

Versos y música. El poema más conocido de La Estrella, el soneto de Juan Sierra «Quién aromó de nardo tu belleza...» se va a convertir en una copla que se cantará en el aniversario de la coronación. Lo está adaptando Fernando Aguilar. «A la Virgen de la Estrella» está compuesta para solistas, orquesta y doble coro y verá la luz con la Orquesta Sinfónica y Coro de la Sociedad Música Sacra Hispalense, bajo la dirección de la maestra invitada Irene Gómez-Calado.

Andrés Cañadas APCNET

Luto. Banderas a media asta en Jerez tras la muerte de Andrés Luis Cañadas y histórico de la radio que mimó «Saeta» mientras dirigió la Cope en Sevilla. Su hijo Andrés dio la noticia mientras hacía en directo el programa Cofrademanía. Descanse en paz.

Policía Nacional. Su ausencia ante el paso del Baratillo será un tema que dará para mucho. Si en la calle Pureza la bronca se extiende, aquello hubiera sido hasta peligroso. Consta que la UIP estuvo haciendo controles antiterroristas en los alrededores del cortejo. Pero dentro, ningún agente.

El Confesionario

La Virgen de los Dolores de Santa Cruz ABC

«Es tremendo el impacto que ha causado la Virgen de los Dolores de Santa Cruz. Ha sido la primera vez que Leandro González se ha encargado de su atavío» «¿Tu crees que el año que viene veremos a la Amargura con el manto azul del Desconsuelo de Jerez en alguno de los actos extraordinarios?» «El remate de la coronación no ha estado fino con el besamanos. Hay quien lo ha calificado como el de la noche en blanco, con tanta sábana» «Yo pienso que al final no se llegará a las 20.000 sillas. La reunión del viernes del Cecop bastante tensa. No se terminaron de cerrar las cosas» «Desconozco si los continuos cambios en los planes de la procesión de Roma es por el tremendo recorte que está haciendo la Santa Sede en sus presupuestos. Hasta los Cardenales se van a tener que apretar el cinturón» «Las Pastoras van a tener que tomar medidas con los chilladores. Lo de ayer de la calle Rodrigo de Triana no fue normal. Me dio hasta vergüenza...»

Más temas:

Semana Santa de Sevilla