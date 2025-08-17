Chisporroteos. Ausencia macarena

En el próximo mes, hasta el 15 de septiembre, no habrá apenas actividad en torno a la imagen de la Esperanza Macarena. La imagen permanecerá en esa cámara o bolsa en la tras la extracción del oxígeno se acabará con todos los xilófagos que fueron ... detectados en el interior de la talla en la inspección que hizo el IAPH. Una vez que pase este mes ( o el tiempo que haga falta) lo primero que hará el equipo técnico y el restaurador Pedro Manzano será comprobar que en efecto esos agentes han desaparecido.

Xilófagos. La colonia de insectos no es algo nuevo. En la restauración de 1978 ya se detectaron según el relato de Juan Manuel Miñarro quién asegura que las actuales colonias están inactivas pero que siempre es mejor asegurar que no existen a que permanezcan dentro de la Esperanza. Tras el tratamiento de anoxia, desaparecerán para siempre.

Montesión Hay voces en la hermandad que piensan que el palio que debe pasarse a terciopelo negro es el nuevo y que se debe restaurar el antiguo. Eso sería como gastar el doble porque el actual -reproducción del anterior- se encuentra en un magnífico estado.

Camerún. Sigue trabajando en el país africano la misión enviada por La Estrella con el hermano mayor el otrorrino Carlos Martín a la cabeza para practicar una revisión médica a los niños del colegio San Juan Bautista de Somo, en Bafia. En sus instalaciones hay una escuela especial para niñas sordomudas. La misión le entregó una foto de la Virgen al obispo de Bafia, monseñor Emmanuel Dassi Youfa a quien visitaron.

El Confesionario

«No se si has visto la pintura de Rovira del Taller Daroal para este tiempo de ausencia de la Esperanza. Se inspira en el cartel de Maireles, aunque la Virgen está dormida»«El Aero macareno que está en la calle San Luis se ha quedado sin candidato. Pero ninguno de ellos da el paso» «Cuando ha estado hace poco en el_Soria 9 de Fuerteventura, Moeckel puso en marcha la operación tombón. La banda - heredera de la mítica de Sevilla- estaba necesitada de instrumentos y el teniente baratillero los consiguió» «Cuando terminen lo de Vera Sevila, nuestra capilla va a tener mucha animación de la gente entrando y saliendo. En eso evidentemente salimos ganando. Pero claro, también eso es como tener un templo en un centro comercial» «De la web de la Macarena ya han desaparecido los cargos dimisionarios, el teniente, el mayordomo y el prioste. No han nombrado sustitutos; total, para lo que queda...»