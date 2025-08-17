Chisporroteos. Ausencia macarena

Suscríbete a
La colonia de xilófagos en la Virgen de la Esperanza no es algo nuevo. En la restauración de 1978 ya se detectaron según el relato de Juan Manuel Miñarro

En el próximo mes, hasta el 15 de septiembre, no habrá apenas actividad en torno a la imagen de la Esperanza Macarena. La imagen permanecerá en esa cámara o bolsa en la tras la extracción del oxígeno se acabará con todos los xilófagos que fueron ... detectados en el interior de la talla en la inspección que hizo el IAPH. Una vez que pase este mes ( o el tiempo que haga falta) lo primero que hará el equipo técnico y el restaurador Pedro Manzano será comprobar que en efecto esos agentes han desaparecido.

