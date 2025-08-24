Chisporroteos. El tercer hombre

El nuevo candidato para las elecciones macarenas resulta que era Pedro García, un perfil que fue de peso en la junta de Manolo García (su tío) y en la de Juan Ruiz. De aquellos equipos, de los agustinos, de los jóvenes cachorros y de los ... del Aero Macareno recibe los apoyos. De todas maneras una elecciones con tres candidatos - inéditas en el Arco- tienen una dinámica distinta a las que se puede generar con un duelo a dos. En este caso, el voto crítico, el que va apoyar a cualquier opción que llegue de fuera de la junta de Cabrero se va a dividir; es decir que Cabezuelo y García tendrán que competir por una misma bolsa de votos.

Puñales. Lo que alguien debería combatir son esos mensajes cercanos al odio que está generando este proceso electoral. Mensajes en el vertedero de las redes con insultos, descalificaciones en intentos de desacreditar. Muchos macarenos se han preguntado dónde ha estado durante este tiempo el actual director espiritual que está siendo tan distinto al emigrado padre Mellet.

Suma y sigue. El bordador Pedro Palenciano acaba de denunciar que un taller de Pakistán le ha plagiado el diseño que hizo para el palio de la Esperanza de Cádiz bordado por las hermanas Rama. Los artistas se encuentran aquí desprotegidos sin más herramientas de las denuncias. Mientras, hay hermandades, como la del pantano de Morón, que aceptó un mamarracho de manto pakistaní que ahora podría estar pensando ya en un palio de similar procedencia.

La Lanzada. Se nota que hay ganas en la nueva junta de la hermandad que ahora preside Fernando Carrasco. Los cultos extraordinarios por el 50 aniversario del dogma de la Asunción dieron para el montaje de un altar soberbio ante el que se celebró el besamanos de la Virgen del Buen Fin. Hay expectación por conocer qué proceso van a poner en marcha para la creación de su nuevo paso de palio.

El Confesionario

«Algunos posts de cofradías sobre los incendios de España fueron un poco...singulares» «Me dicen que un ex hermano mayor del Viernes Santo está preparando una candidatura en la Esperanza de Triana» «Apunta que en las ordenaciones de septiembre, el Hermano Pablo va a ser creado diácono» «A estas alturas de la vida, aún hay hermanos mayores que tienen que poner de su bolsillo para tapar algún que otro agujero» «Pues visto lo visto con la Esperanza y los xilófagos, lo suyo sería revisar de nuevo al Cristo y a la Virgen del Rosario ¿no?