Chisporroteos. La solución macarena

El remedio si ha sido mejor que la enfermedad. La Macarena como se sabe va a proponer en un cabildo extraordinario que Pedro Manzano intervenga sobre la talla. El restaurador conoció en Huelva las primeras fotos de la Virgen en el camarín. Su reacción fue ... templada, sin dramas. Las tres imágenes de mayor devoción de Sevilla, el Gran Poder, la Esperanza de Triana (él es el conservador de las dos) y ahora la Macarena van a tener dentro de poco un médico en común.

Fuensanta de la Paz. La que puede considerarse como «reina» de la restauración también vio a la Macarena. Hubiera sido también una opción tan acertada como la de Manzano. Sin embargo el papel que el IAPH tenga es todo esto es el que ha podido determinar la elección. Tanto Fuensanta como Pedro han enseñado a técnicos que ahora trabajan en el instituto. ¿Les van a supervisar el trabajo sus pupilos? Es de esperar que el papel del centro sea fundamentalmente técnico.

Dimisiones. Las del mayordomo y el prioste eran de lógica. A Cabrero como se sabe se la pidieron pero no prosperó una operación para poner al hermano mayor entre la espada y la pared. Un «o te vas o nos vamos todos» En todo caso esto no debe quedar ahí. Porque ha habido más gente que ha fallado.

El imaginero. Y algo incomprensible. Con la de artistas de altura que tiene Sevilla, llamar a un joven esa tarde, solo porque es un copista de la Virgen y «la conoce mejor que nadie» es algo impropio de una hermandad de esta altura.

Arquillo. Falta conocer la versión del profesor. El comunicado emitido en la madrugada del martes, la hermandad explicaba cosas inauditas de su trabajo. Eso de las «pestañas movedizas», pestañas que se podían mover por el secado del pegamento es de traca. En sus conversaciones internas, los miembros de la Academia de Bellas Artes a la que pertenece el restaurador han sido muy muy críticos con su compañero.

La Estrella. Carlos Martín Vázquez ganó por solo siete votos, lo cual es también un síntoma de división existente entre quienes acudieron a votar. Quizá ese resultado tan ajustado haya sido sido fruto del uso de la polarización en los discursos; Manuel González, el perdedor, insistiendo en esa división y Martín señalando directamente a sus causantes.

Jesús Despojado. Mucho más amplia fue la victoria de Roberto Olmedo sobre su oponente Manuel Vicedo que sí utilizó un discurso polarizado. Pero en este caso no le salió bien. Es decir, los votantes no vieron como real esa vida lánguida de la corporación que denunciaba. Olmedo no piensa hacer nada con el misterio, al menos eso dice, cuando un nuevo grupo sí que supondría un salto cualitativo importante en una hermandad en crecimiento.

La Candelaria ABC

No solo la Macarena. El problema patrimonial que arrastran y que ha culminado con el episodio de la Virgen no es exclusivo de ellos. Esta semana se ha presentado La Candelaria de una manera y con una saya que provoca rubor. ¿Cómo usa la imagen una prenda así? Todo lo contrario que el camino de perfección que ha iniciado Santa Cruz. El aspecto de la dolorosa en estos días es absolutamente sublime por el trabajo de Leandro González.

La Virgen de los Dolores de Santa Cruz ABC

El confesionario

«Me llamó gente hasta del Museo del Prado para preguntarme qué había pasado» «¿Viste bien exponer a la Virgen en veneración? Yo tengo mis dudas. Eso se hace con Las Meninas, pero no con la Esperanza» «Oye, ¿por qué hay gente tan contenta entre los empleados de la Basílica?» «En Palacio están muy disgustados. Primero por la imagen que se ha dado y después porque la hermandad no comunicó siquiera que se iban a proceder a acometer estos trabajos. Sí, para un mantenimiento no hay que pedir permiso, pero está claro que esto no ha sido un mantenimiento.» «No creo que el cabildo se dé un tiro en el pie. Claro que saldrá Manzano. Los macarenos no somos como los frikis que han salido en la tele»