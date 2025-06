Chisporroteos. Y ahora a Bruselas

Puede que 2025 pase a la historia como el año más internacional de nuestras cofradías. Después de Roma, ahora a Bruselas. No para una procesión obviamente. En septiembre la sede del Parlamento Europeo se van a exponer piezas patrimoniales. Juan Ignacio Zoido ha sido el principal impulsor de la iniciativa en la que participa el Ayuntamiento y el Gremio de Arte Sacro que preside Paquili. Con protagonismo del Miércoles Santo que llevará el frontal del paso de Cristo de la Sed y el de la Madre de Dios de la Palma. También el respiradero del paso de Pasión, la túnica de cardos de Juan Manuel del Cristo de la Sentencia y el Cristo de la Humildad de la Esperanza de Triana conocido como «el miarma» Aquella Virgen de Montes de Oca que compró el escultor Manuel Hernández León ofrecida a la Vera Cruz y a las Siete Palabras que terminó en Vélez-Málaga también viajará así como un arcángel San Miguel de Pedro Roldán propiedad de la Vera Cruz de Los Palacios

Elecciones. Menos el Cachorro, el G-4 celebra elecciones de aquí a un año. La situación más compleja como se sabe es la de la Macarena con tres candidatos imposible de converger. Han existido intentos pero es imposible. En el Gran Poder Ignacio Soro acudirá a noviembre en solitario y parece que el año que viene en la Esperanza de Triana también habrá un solo candidato, el teniente Guillermo Revuelta. Otras propuestas que se escuchan causan estupor solo con oírlas.

Y más. La situación balcánica no es solo propia de casos extremos como el de la Estrella donde como se sabe un ex hermano mayor se enfrenta al actual hermano mayor. En La Lanzada está creciendo un movimiento pro-voto en blanco. Solo hay un candidato, Fernando Carrasco cuya carta de presentación podía estar hecha fácilmente por Chat-GPT. En ella no constan proyectos sí comentados en privado por el optante como el cambio total del paso de palio o el de martillos y bandas entre otros. Ideas legítimas, claro. Pero no para esconderlas, sino para que el hermano sepa lo que está votando.

Gitanos. El secretario ya ha anunciado que se presentará. Dentro de la junta, es probable que también concurra el diputado mayor. Y con el rabillo del ojo miran a Carlos de Paz. Este tiene su equipo intacto para ofrecer una alternativa, pero no quiere un escenario de tres listas que ya se sabe como acaba.

Y más cambios. En la Sed la expulsión Ricardo Almansa se veía venir. Dos gallos no caben en el mismo corral. Al nuevo equipo de Santos Alonso no le gustaba la actitud del capataz ni las cosas que hacía en los pasos. Este palio anda fino. No todos tienen que ir como la Esperanza de Triana que cuenta con su personalidad. Ahí está el ejemplo del palio de Bellavista que también es modelo del binomio barrio y elegancia. Sustituyen a Almansa dos grandes de garantía: Fernando Adriaensen en el Cristo y Manolo Vizcaya en la Virgen.

Jesús Mejía. El prioste de la Amargura y encargado de su atavío es el responsable de la recuperación estética de la Virgen. El ejercicio de prueba/error nos han traído las maravillosas estampas disfrutadas en estos días.

Patrimonio. El manifiesto de Notario ha removido el debate estético. ¿Pero dónde se pone el límite? ¿Donde comenzamos -dicen los macarenos- a revisar? ¿Solo las cosas del mandato de Cabrero o vamos más atrás? ¿Solo el San José y las insignias de estos años? ¿La túnica del centenario? ¿Solo el aspecto de la Esperanza? ¿O nos remontamos a otros tiempos y actuamos también a esa cabeza de la Virgen que se asoma en el Mediatrix?

El Confesionario

«La muerte de Prini nos ha dejado sin el proyecto de techo que iba a diseñar tras el manto. Pero ya tenemos la idea» «Por lo que escucho, el Domingo de Ramos está muy adelantado. Pon tú que sea Borrquita-Hiniesta-Paz-Cena-San Roque-Estrella-Amargura-Despojado y Amor. Sin trenes de a tres» «Oye, ¿quién es el hijo del famoso fiscal de San Gonzalo que asesora a Lombo en Palacio?» «Qué peligroso es que la comunicación política entre en la comunicación electoral de las cofradías. Y está pasando.» «Pues vaya tino. Este año de aniversario suprimimos el Corpus de San Isidoro» «Vaya la moda absurda de ponerle a las imagenes que se van a coronar esa especie de nido de gorriones en la cabeza.»