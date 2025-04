Chisporroteos. Barra libre

Lo del viernes pasado fue la constatación de la desmesura. Hasta 14 Viacrucis en las vísperas de la Semana Santa. ¿Para qué? Lo de la Amargura es entendible. Se trataba de algo extraordinario. Pon que en los barrios alejados sea conveniente. Pero la concentración de cuatro cortejos en un sector del centro provocando un caos de tráfico fue demasiado. ¿Quién autoriza? ¿Quién controla? Ese es el problema. No existe ningún organismo regulador que valore y decida. ¿Qué necesidad había de que el Cautivo de San Ildefonso -que pena de repertorio-saliera precisamente este viernes como si fuera una pirata? Dicen que tras la Semana Santa habrá algún movimiento. Hay quien piensa que la única solución es pagar por salir. O que el coste de los servicios que genera se detraiga de la subvención.

Expectación. El incremento de nazarenos este año es algo que ya está empezando a preocupar más. Tres cofradías de Triana, La Esperanza con casi 3.900, La Estrella y San Gonzalo con casi 2.900 baten todos los récords, al igual que por ejemplo El Cerro y La Sed. La Macarena no ha dado sus cifras. Algunos dicen que por no asustar. Pero se ha superado con creces el número de 4000 nazarenos.

Vallas. A la supresión de muchas de ellas que ha iniciado la actual delegación de Fiestas se une una reflexión en voz alta de Manolo Alés. ¿Una Campana sin vallas? Respuesta ¿por qué no?

Montesión. Otro de los grandes libros de estos meses, el del profesor Pablo Borrallo sobre la tradición judía de la Semana Santa nos da claves del error iconográfico del misterio de la Oración en el Huerto. Por la posición de las imágenes, parece que Jesús está orando ante el ángel cuando lo que hace Egudiel es confortarle - desde una posición lateral o dorsal- y ofrecerle la cuarta copa de la pascua judía que Jesús no quiere beber. Hubo algún intento en la hermandad de reconfigurar el paso pero quedó en nada.

Diseños. Alberto Quirós, el orfebre granadino que ha repujado las nuevas jarras de la Virgen del Rocío trabaja muy bien. Pero el diseño no ha quedado demasiado fino. Porque parece cualquier cosa menos una jarra. Como dice la gente que sabe: menos es más.

El Cristo de San Gonzalo con la túnica nueva Jesús lópez Estreno en San Gonzalo El Soberano del cincuentenario Una de las primeras fotos del Cristo ABC El Cristo de San Gonzalo será subido mañana lunes al paso con este estreno. Se trata de la túnica del cincuentenario diseñada por Javier Sánchez de los Reyes y bordada de manera excepcional por Joaquín Salcedo sobre tisú blanco. Han tenido hasta que pedir dispensa para no cumplir la regla que obliga a vestirlo de morado. La imagen quiere rememorar aquella salida de 1976, cuando el Cristo salió entero terminado que fue cuando vistió la túnica cruda conocida como de piel de camello. El caso es que con esta pieza y con el trabajo de su camarero Mateo González Gago, la potencia de la talla de Ortega Brú adquiere unas dimensiones superlativas al empastar muy bien el tono de la encarnadura con el de marfileño de la nueva túnica.

Stabat Mater. Una hermandad que, como el Sol, sigue estancada es la de Pasión y Muerte cuyo mejor futuro estaría no en la Parroquia del Buen Aire sino en Los Salesianos. Hay hermanos que no entienden cómo, teniendo una dolorosa de gran calibre obra también de Arteaga, ésta no sale en el paso conformando un grupo con el Cristo. Porque hasta que se haga el palio puede pasar mucho tiempo.

Dulce Nombre. Lo único malo de que el año pasado la Virgen en el paso presentara su mejor versión recordando los tiempos de su primera salida, hasta merecedora de un premio Demófilo, es que este año, cuando vuelve a lo globalizado...nos sabe a poco.

La Hiniesta en 1925, cuando se estrenó La Estrella Sublime, la primera marcha que se le dedicó ABC

La Estrella Sublime. Fue ayer. E hizo el mismo día nublado que hace un siglo. El 5 de abril de 1925 se estrenó La Estrella Sublime en San Julián en la salida de la Hiniesta. Emilio José Balbuena ha escrito un artículo muy documentado en el extraordinario del Boletín de las Cofardías a propósito de aquellos años. Lo mejor es que existe testimonio gráfico de aquella Hiniesta que oyó por primera vez su marcha: un fragmento de Currito de la Cruz.

El Confesionario

Los niños de la Esperanza de Triana MAnu gómez

«Vaya la hermosura de la foto de los niños de la Esperanza de Triana de Manu Gómez. Para eso también están los pasos. Para que se suban los niños» «Luís nunca habría pintado una cosa así. Entre el cartel y lo que ha hecho para unos grandes almacenes de Madrid, yo creo que ahí quien ha contribuido ha sido su entorno» »El Arzobispo irá hoy al pregón recién operado de cataratas del segundo ojo« «Pregúntale a Arteaga por qué su mujer Virginia ha bautizado como Cosme al niño que va en el misterio del Divino Perdón» «No nos gustó nada que los de la Cena abrieran la puerta de Los Terceros para recibir un Viacrucis y se viera a la Victoria sin vestir. Y encima hay quien nos llaman los invasores...» «Aunque hayan aprobado el mejor paso de la historia, ¿no se dan cuenta del misterio tan regular que tienen? ¡Si hasta en Jesús Despojado empiezan a hablar de cambiar las figuras...»