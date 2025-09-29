El Cerro estrena un retablo cerámico a tamaño natural de la Virgen de los Dolores

En la tarde del 28 de septiembre, coincidiendo con el besamanos de la Virgen de los Dolores, Javier Brazo, párroco y director espiritual del Cerro, ha bendecido el nuevo retablo de la dolorosa, pieza de gran envergadura instalada en el atrio de la parroquia.

La obra ha sido realizada por el maestro ceramista Carmelo del Toro Ponce, quien ha recreado a la Virgen de los Dolores en tamaño natural (165 cm), basándose en una fotografía original de Javier López y Víctor Rodríguez, tomada en 2020.

Nuevo retablo cerámico de la Virgen de los Dolores hdad.

El retablo está compuesto por piezas de cerámica de 20 x 20 cm, esmaltadas y elaboradas completamente a mano, siguiendo un proceso artesanal que resalta la delicadeza y el detalle de cada elemento. Esta nueva obra se convierte en un punto de devoción y contemplación para feligreses y visitantes.

Más temas:

Hermandad del cerro del águila