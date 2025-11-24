Centuria Macarena, Virgen de los Reyes y Cigarreras: este pueblo de Sevilla tendrá un concierto gratuito esta semana

La hermandad de Jesús de Algaba culminará su XXV aniversario de la consagración de la Iglesia de Jesús Nazareno el próximo 30 de noviembre. Tras un mes de misiones por la localidad sevillana, culminará la efeméride con una salida extraordinaria de Jesús ... Nazareno hasta su actual sede, la iglesia a la que da nombre. De este modo, además de los actos religiosos, la hermandad ha diseñado un amplio programa que incluye pasacalles y actuaciones musicales.

Recordemos que la misión comenzó un mes atrás, exactamente, el lunes 27 de octubre con una misa inaugural por su 25 aniversario. Posterior a esta, la imagen de Jesús Nazareno comenzó con sus traslados a andas por toda la localidad sevillana. El domingo 9 de noviembre el señor recorrió los barrios de Santo Domingo y Federico García Lorca, al sur de la Algaba, para permanecer en el oratorio de la Hermandad del Cautivo durante toda la semana.

Posteriormente, tras la misa, la talla volvió a repartir fe a los algabeños con su traslado a la barriada del Aral, al norte. La pasada semana, del 17 al 23 de noviembre la imagen de Jesús Nazareno permaneció en la ermita de San Salvador, donde se rinde culto a la Purísima Concepción de María Coronada.

Tras su misión por ambas partes de la ciudad, la imagen de Jesús Nazareno regresó en andas a su sede fundacional el pasado domingo, a la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves.

Finalmente antes de que la hermandad de Jesús salga nuevamente con su imagen titular por las calles de Algaba, el próximo domingo 30 de noviembre, tendrá lugar la clausura de la Santa Misión en la Plaza de España. Esta estará presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y seguida de ella, tendrá lugar la procesión extraordinaria de regreso de Nuestro Padre Jesús Nazareno a su templo en el paso en el que procesiona cada Madrugada del Viernes Santo.

Recorrido

A partir de las 13.00 horasdará comienzo la procesión que transcurrirá desde el altar efímero instalado en la Plaza de España para continuar por calle de la Igualdad, Joaquín Herrera Carmona, Santa Marta, Avenida de la Libertad, Avenida Primero de Mayo, Ayuntamiento, Juan José Herrera Bencano, Córdoba, Sevilla, Pilar García, Manuel Clavijo, Avenida Constitución, Pedroso, Cruz del Convento, Cervantes, Cultura, Antonio Reyes, Marín, Jacinto Serrano (Algaba Plaza), Plaza Nuestra Señora de los Dolores e Iglesia de Jesús Nazareno

La Agrupación Musical Nazareno de La Algaba pondrá los sones musicales tras esta imagen durante todo el recorrido, dando un carácter solemne a la par que festivo a la efeméride.

Pasacalles y actuaciones musicales

Además, antes del colofón final, la corporación ha creado un intenso programa musical para disfrutar a lo largo del fin de semana. Prestigiosas bandas como la Centuria Romana Macarena, Cigarreras, La Salud de Córdoba o Virgen de los Reyes darán diversos conciertos a lo largo de la jornada del sábado 29

Bandas y horarios Viernes 28 de noviembre:

Pasacalles de la Agrupación Musical Nazareno de La Algaba a las 23:30 h

Sábado 29 de noviembre:

Banda de Cornetas y Tambores Centuria Romana Macarena de 12:15 a 14:15 h.

Banda de Cornetas y Tambores Las Cigarreras de 17:00 a 19:00 h.

Banda de Cornetas y Tambores La Salud de Córdoba de 20:30 a 22:30 h.

Agrupación Musical Virgen de los Reyes de 22:00 a 00:00 h.

Domingo 30 de noviembre:

Pasacalles de la Banda de Música Nuestra Señora del Valle de Burguillos desde las 9:00 h, anunciando la salida extraordinaria.

A su vez, tanto la Agrupación Musical Nazareno de La Algaba como la Banda de Música Nuestra Señora del Valle de Burguillo saldrán en pasacalles durante la noche del viernes 28 y momentos previos a la misa de clausura del aniversario, respectivamente.