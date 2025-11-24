Suscríbete a
Centuria Macarena, Virgen de los Reyes y Cigarreras: este pueblo de Sevilla tendrá un concierto gratuito esta semana

Estas bandas actuarán el próximo sábado 29 de noviembre en la Algaba por el XXV aniversario de la consagración de la Iglesia de Jesús Nazareno

La Agrupación Virgen de los Reyes en una actuación la pasada Cuaresma V.R.

Pablo Torres

Sevilla

La hermandad de Jesús de Algaba culminará su XXV aniversario de la consagración de la Iglesia de Jesús Nazareno el próximo 30 de noviembre. Tras un mes de misiones por la localidad sevillana, culminará la efeméride con una salida extraordinaria de Jesús ... Nazareno hasta su actual sede, la iglesia a la que da nombre. De este modo, además de los actos religiosos, la hermandad ha diseñado un amplio programa que incluye pasacalles y actuaciones musicales.

