La Centuria Macarena rescata el emblemático tambor de Pepe Hidalgo para la nueva batería de la banda

El sonido del tambor de Pepe Hidalgo es tan icónico e indisoluble de la hermandad de la Macarena como las mariquillas de la Virgen de la Esperanza o la calle Parras. Por tal motivo, la corporación de la Madrugada, que lo homenajeó unos ... meses antes de su muerte en 2019 la basílica, lo incluyó en su museo como parte del patrimonio inmaterial macareno, al igual que las míticas voces de los capataces Miguel Loreto y Luis León.

Ahora, seis años después del fallecimiento del eterno director de la Centuria Romana Macarena, la banda a la que dedicó su vida ha rescatado el tambor de Hidalgo para su nueva batería. Se trata de una cuerda de tambores diseñados exclusivamente para la banda inspirados en el suyo, al que introducen pequeñas modificaciones para adaptarlo a las exigencias actuales a través de refuerzos, mejoras técnicas y un diseño renovado que «eleva su calidad con el mismo sonido característico de siempre«, como ha apuntan desde la formación musical.

Los tambores, de la marca NP, mantendrán de esta manera el 'sonido Centuria' que hace únicos los sones de la banda cuyos músicos acompañan cada Madrugada del Viernes Santo al Señor de la Sentencia vestidos de armaos. Estos, que presentan una estética novedosa con el escudo chapado en el casco, emplean materiales más modernos y técnicas renovadas.

Entre las novedades que incorporan los tambores de NP que estrena la Centuria, destacan el casco de aluminio anodizado en color morado, unos aros más resistentes y de altura especial, la bordonera ampliada con mayor número de cuerdas y hasta diez puntos de afinación simétricos para proporcionar un sonido más equilibrado.

La Centuria suma y sigue

Se trata de un nuevo paso hacia adelante en el proceso de actualización en el que lleva inmersa la banda de la Centuria Romana Macarena desde que Paco Moraza asumió la dirección musical de la misma en 2013. Entre sus hitos de estos últimos años, alcanzar los 75 integrantes, poner sus sones al Señor del Gran Poder a su paso por la Campana en la extraordinaria de 2021 o conseguir el contrato con la hermandad del Cerro para acompañar el Martes Santo al Cristo del Desamparo y Abandono. Dicho proceso de modernización de la banda va parejo, como demuestran los nuevos tambores, de la preservación de los elementos que hacen única a la Centuria, entre los que destaca el característico sonido heredado del cincuentenario tambor de Pepe Hidalgo.