La Cena traslada al Cristo de la Humildad y Paciencia al IAPH este jueves para unas pruebas de conservación

El Cristo de la Humildad y Paciencia será retirada provisionalmente del Culto este jueves 20 de noviembre para ser trasladada a las dependencias del IAPH (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). Este traslado está enmarcado dentro del acuerdo alcanzado con dicha Institución, tras su aprobación ... previamente en Cabildo de Oficiales, para la conservación de las imágenes titulares.

En el Cabildo de Oficiales, se acordó igualmente que el Cristo de la Humildad y Paciencia fuera la primera en hacerlo porque precisa de un estudio más elaborado al ser su hechura y conservación la más compleja de los titulares de la cofradía de los Terceros.

La estimación temporal de su estancia en dichas instalaciones se prevé que sea aproximadamente entre 8 y 10 días, con el objetivo de que regrese al culto para el besamanos de la Virgen del Subterráneo que tendrá lugar el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción.

Es una obra anónima del siglo XVI y según las diversas investigaciones hechas, se apunta desde La Cena que «resulta evidente que una representación cristífera de esa época no posea las calidades morfológicas y anatómicas de otras esculturas, pero estamos ante una imagen de enorme devoción y muy representativa de la piedad popular». Hasta 1936, procesionó en diferentes años en un grupo escultórico rodeado de sayones que preparaban el agujero de la Cruz.

Olvido y recuperación

Por el fuego de la parroquia de Omnium Sanctorum en el año 1936, sus enseres procesionales se perdieron por lo que la advocación entró en un largo ostracismo hasta el año 1973 que volvió a salir en Semana Santa sobre un paso realizado al efecto por el tallista Guzmán Bejarano. Este paso se finalizó a mediados de los años 90 gracias a la talla de Juan Mayorga, que desarrollo un diseño del artista Antonio J. Dube de Luque.

Se da la curiosidad de que la imagen no es de madera, sino de telas encoladas y que fue restaurada en 1900 por Andrés Cañada y en 1996 por Silvia Martínez García Otero.