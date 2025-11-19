Suscríbete a
+Pasión

La Cena traslada al Cristo de la Humildad y Paciencia al IAPH este jueves para unas pruebas de conservación

La estimación temporal de su estancia en dichas instalaciones se prevé que sea aproximadamente entre 8 y 10 días

El Domingo de Ramos tendrá un nuevo orden en 2026: la Cena será la segunda

El Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena
El Cristo de la Humildad y Paciencia de la Cena luis selvático

M. L.

El Cristo de la Humildad y Paciencia será retirada provisionalmente del Culto este jueves 20 de noviembre para ser trasladada a las dependencias del IAPH (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). Este traslado está enmarcado dentro del acuerdo alcanzado con dicha Institución, tras su aprobación ... previamente en Cabildo de Oficiales, para la conservación de las imágenes titulares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app