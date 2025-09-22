Antonio Casamitjana será el cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2026

El Consejo de Cofradías ha elegido al artista Antonio Casamitjana como cartelista de la Semana Santa de Sevilla de 2026. El nombramiento se ha producido durante una junta superior de la sección de penitencia del Consejo de Cofradías en la sede de San Gregorio. Es el primer nombramiento realizado por la institución en el curso 2025-2026.

Nacido en 1969 en Cádiz, su larga trayectoria le avala y su nombre es reconocido fuera de la ciudad. Antonio Casamitjana, conocido también como Antoine Cas, licenciado en Bellas Artes en la especialidad de conservación, restauración y pintura, mezcla desde el dibujo más clásico a la pintura más contemporánea llevada al óleo. Su trabajo ha viajado por algunas de las galerías más prestigiosas de España, pasando por Madrid o el Levante, saliendo incluso al extranjero.

Sus trabajos oscilan entre un exhaustivo análisis del trabajo y un estudio limpio y frontal del color, donde tiene como referente al pintor americano Rothko, habiendo realizado exposiciones en galerías de Francia e Italia, participando en ARCO Madrid entre 2012 y 2015 o anualmente en Art Montpellier, así como en Art París.

En enero de 2019 pintó la portada de la revista 'Pasión en Sevilla', recreando el misterio del Cristo de la Coronación de Espinas. Para la Hermandad del Valle pintó en 2022 el paño de la Santa Mujer Verónica. También ha sido autor en la Cuaresma de 2023 de la portada de la revista 'Estrella'' editada por la hermandad del Domingo de Ramos.

Entre los numerosos carteles que ha venido realizando, destacaremos el de la Semana Santa de Almonte en 2006, el de la hermandad del Carmen de Huelva en 2020, el de la Semana Santa de Huelva en 2021; en 2022, el de la Semana Santa de San Roque, el de la romería de San Juan del Puerto, el de la Semana Santa de Cádiz y el de la procesión Magna de esta ciudad. Durante 2023, entre otros, pintó los carteles de la Semana Santa de Chiclana, los de Semana Santa de las hermandades de los Muchachos de Utrera, y Paz y Esperanza de Córdoba, y el del XXV Aniversario de la bendición de la Virgen de la Paz de El Viso del Alcor. El pasado año 2024 fue autor del cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla, el de la Semana Santa de Córdoba, así como el de la celebración de Cádiz Fenicia, entre otros. Este año 2025 ha plasmado las dos portadas del programa de mano de 'El Llamador' de Canal Sur, así como el cartel de las Glorias de Córdoba y el cartel de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, de La Roda de Andalucía, acontecimiento que tendrá lugar el 20 de junio de 2026.

Próximos nombramientos

En el ámbito penitencial, el viernes 3 de octubre se dará a conocer el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, y el 8 de octubre, la imagen que presidirá el vía crucis de las cofradías, que se celebrará el primer lunes de Cuaresma en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, un acto que cumplirá 50 años en 2026.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla