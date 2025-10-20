Así es el cartel del 75 aniversario de la dogma de la Asunción de la Esperanza de Triana

La Esperanza de Triana, al día siguiente de la finalización de la Misión al Polígono Sur, ha presentado en la capilla de los Marineros el cartel de la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción, una obra realizada por ... José Cabrero Lasso de la Vega, na efeméride que comienza este miércoles con el traslado de la Virgen a San Jacinto.

La obra revela el perfil sereno y majestuoso de la Esperanza, que se alza sobre un fondo beige luminoso, emblema de pureza y trascendencia. Su silueta, inmediata y venerada, se convierte en el eje central donde se entrelazan los signos de la devoción trianera y sevillana.

Cartel del 75 aniversario del dogma de la Esperanza de Triana hdad.

Alrededor de la Virgen, los colores y las formas cobran un significado profundo: el verde agua recuerda el fluir del Guadalquivir hacia el mar, mientras un manto imaginario color buganvilla evoca la pasión, la emoción del alma y las flores que acompañan sus pasos en cada Madrugada de Viernes Santo.

El artista despliega una red de referencias simbólicas y patrimoniales: el tímpano de la puerta de la Asunción en la Catedral de Sevilla, los matices de Sánchez de los Reyes en el nuevo manto verde donde aún vibra el espíritu de Recio, y el emblemático salvavidas de la Esperanza, custodiado por la rosa de los vientos de la Glorieta de los Marineros, testigo de su camino devocional.

No faltan guiños entrañables a Triana: la capilla del Carmen, alma del barrio, y la figura de Juan Belmonte en el Altozano, recordando el traje de luces que el torero legó a la Virgen. Estos detalles dibujan un mapa emocional de la historia y la fe de la comunidad trianera.

Finalmente, sobre un cielo de nubes serenas, el lema 'ESPERANZA, 75 AÑOS DE ASUNCIÓN', diseñado por José Manuel Peña, acompaña al corazón coronado sostenido por el ancla, símbolo de misión y firme fe, que asciende al cielo, como anuncia el título de la obra.