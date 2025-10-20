Suscríbete a
+Pasión

cartel

Así es el cartel del 75 aniversario de la dogma de la Asunción de la Esperanza de Triana

La obra pictórica es una obra José Cabrero Lasso de la Vega

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

Detalle del cartel del 75 aniversario del dogma de la Esperanza de Triana
Detalle del cartel del 75 aniversario del dogma de la Esperanza de Triana hdad.
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Esperanza de Triana, al día siguiente de la finalización de la Misión al Polígono Sur, ha presentado en la capilla de los Marineros el cartel de la conmemoración del 75 aniversario del dogma de la Asunción, una obra realizada por ... José Cabrero Lasso de la Vega, na efeméride que comienza este miércoles con el traslado de la Virgen a San Jacinto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app