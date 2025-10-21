Carlos Villanueva Villarín será capataz general de Santa Genoveva junto a su padre

La nueva junta de oficiales de Santa Genoveva, reunida en cabildo de oficiales en la noche del 17 de octubre, ha nombrado a Carlos Villanueva Villarín como capataz general de Santa Genoveva junto a su padre, Carlos Villanueva Granados, es decir, ambos serán ... los responsables de comandar la cuadrilla de costaleros del Cautivo y la Virgen de las Mercedes.
Carlos Villanueva Granados lleva 46 años ejerciendo como capataz en la cofradía del Tiro de Línea, y seguirá siéndolo tras su ratificación por la junta de gobierno. Continuará desempeñando esta labor junto a su hijo, siendo un gesto por parte de la hermandad de que la familia Villanueva continuará más ligada aún si cabe a Santa Genvoveva.
Es la primera cofradía en la que Carlos Villanueva Villarín es nombrado capataz titular en Sevilla, aunque en la hermandad de Montserrat también desempeña este cargo junto a su padre, su tío y su primo, la familia al completo.
Por otro lado, la junta de gobierno de Santa Genoveva ha ratificado a la banda Pasión de Linares en el Cautivo y al Carmen de Salteras tras el paso de palio de la Virgen de las Mercedes.
