nombramiento

Carlos Villanueva Villarín será capataz general de Santa Genoveva junto a su padre

La junta de gobierno ha aprobado esta cuestión en el primer cabildo de oficiales celebrado en la noche del viernes 17 de octubre

El Cautivo de Santa Genoveva el Lunes Santo
M. J. R. Rechi

Sevilla

La nueva junta de oficiales de Santa Genoveva, reunida en cabildo de oficiales en la noche del 17 de octubre, ha nombrado a Carlos Villanueva Villarín como capataz general de Santa Genoveva junto a su padre, Carlos Villanueva Granados, es decir, ambos serán ... los responsables de comandar la cuadrilla de costaleros del Cautivo y la Virgen de las Mercedes.

